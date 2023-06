Lunedì 12 giugno 2023 va in onda su Canale 5, la semifinale dell'Isola dei Famosi, il survivor game condotto da Ilary Blasi, insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che si avvicina sempre più alla finale, prevista per lunedì 19 giugno.

Sondaggi Isola 12 giugno

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi 2023 al televoto sono finiti: Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Ancora una volta la domanda posta al pubblico è "in positivo", pertanto gli spettatori devono decidere quale naufrago vogliono salvare.

Stando agli ultimi sondaggi trapelati online, la naufraga favorita per salvarsi è la influencer Helena Prestes, con circa il 66% di preferenze.

A trovarsi in netto svantaggio, almeno per il momento, sarebbe invece Gian Maria, col 34%.

Il naufrago che verrà eliminato sarà mandato sull'ultima spiaggia, dove dovrà affrontare un televoto con l'unica abitante dell'Isola, Nathaly Caldonazzo.

Non è escluso che nella serata di lunedì 12 giugno ci possano essere più eliminazioni, dato che è la semifinale e i naufraghi rimasti sono ancora molti. Vi è anche chi ipotizza in rete che l'ultima spiaggia verrà chiusa e che il naufrago rimasto salvo dai televoti tornerà in gioco per contendersi la finale con tutti gli altri. Occorre comunque attendere la messa in onda di lunedì sera per capire effettivamente che cosa accadrà.

Ascolti Isola dei Famosi 2023

Sul piano degli ascolti tv questa edizione de l’Isola dei Famosi, nonostante un inizio abbastanza promettente ha avuto un calo nel corso delle settimane.

La prima puntata del reality show, andata in onda il 17 aprile, era stata seguita da 2.919.000 spettatori, totalizzando uno share pari al 23.33%.

Il secondo appuntamento invece, andato in onda il 24 aprile, era stato visto da 2.983.000 spettatori, con uno share del 22.49%. Il 2 maggio invece è andata in onda la puntata con il minor numero di ascolti di questa edizione: 2.383.000 spettatori, con il 16.99% di share. L’8 maggio invece l’Isola ha totalizzato 2.640.000 spettatori, con il 19.63% di share.

La quinta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda il 15 maggio, si è invece fermata a 2.504.000 spettatori, con il 18.30% di share. La situazione non è migliorata neanche nella sesta puntata, del 22 maggio, che è stata vista da 2.530.000 spettatori, con uno share del 18.68%. Ascolti ancora in calo nella puntata del 29 maggio 2023, seguita 2.446.000 spettatori, con il 18.60% di share. Infine, la puntata del 5 giugno 2023, ha totalizzato il 19.50% di share, pari a 2.388.000 spettatori.

Mancano ancora due puntate per concludere questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 e attualmente, la media complessiva si aggira intorno ai 2.629.000 spettatori con il 19.71% di share.