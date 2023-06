Chi c'è a settembre nel cast di Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, come sempre dalle 14:45 alle 16:05 circa.

I protagonisti del trono classico e over torneranno a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia con le loro rocambolesche vicende sentimentali.

Le sorprese non mancheranno e in merito al cast della prossima stagione non si esclude un possibile ritorno in studio della dama Barbara De Santi.

Chi c'è nel cast di Uomini e donne 2023/2024: Gemma non uscirà di scena

L'appuntamento con Uomini e donne ritornerà da metà settembre nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Dopo il lungo stop estivo, gli spettatori del dating show potranno nuovamente seguire le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over, pronti a rimettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Tra i volti confermati figura quello di Gemma Galgani: in una recente intervista la dama torinese ha svelato di essere disposta a restare in trasmissione anche fino a 80 anni, pur di riuscire a trovare l'anima gemella.

Gemma ha inoltre smentito una sua possibile partecipazione ad altri programmi Mediaset, come il Grande Fratello Vip o L'Isola dei famosi.

Biagio e Barbara verso un possibile ritorno a Uomini e donne 2023/2024

Insomma la dama torinese sarà ancora una volta una delle protagoniste indiscusse del trono over e quest'anno potrebbe esserci spazio per il rientro in scena di due ex volti.

Una è Barbara De Santi, l'ex dama delle passate stagioni di Uomini e donne over, la quale potrebbe rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di assenza e provare così a trovare il suo principe azzurro in trasmissione.

Il secondo volto del trono over che potrebbe tornare nel cast di settembre è Biagio Di Maro. Il cavaliere napoletano, dopo alcuni "scontri verbali" con Maria De Filippi, era stato allontanato dal parterre over, ma non si esclude che nel corso della prossima stagione possa avere la possibilità di rimettersi in gioco.

Isabella Ricci potrebbe ritornare nel cast di Uomini e donne 2023/2024 dopo la separazione

Tra i candidati al possibile ritorno in studio figura anche il nome di Isabella Ricci, la dama nemica giurata di Gemma, che da qualche giorno ha ufficializzato la notizia della separazione da Fabio.

Dopo questa rottura definitiva, la dama potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e tornare nel parterre del trono over, dove aveva colpito l'attenzione del pubblico in studio e degli spettatori da casa grazie alla sua eleganza.