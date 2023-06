Le anticipazioni delle puntate de La Promessa, destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Jana, la quale continuerà a indagare sulla sua famiglia e proverà a mettere in guardia anche Curro, al punto da svelargli quello che sa sul suo conto.

A centro delle nuove trame della soap opera ci saranno le vicende di Elisa: la donna si ritroverà in serio pericolo e rischierà di essere avvelenata.

Jana svela la verità a Curro: anticipazioni La Promessa prossime puntate

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5 rivelano che Jana continuerà a indagare per cercare di scoprire la verità sul suo passato.

Jana sarà sempre più convinta che Curro sia suo fratello, motivo per il quale proverà a instaurare un rapporto con lui e cercherà di scoprire quello che sa del suo passato.

Dopo un riluttante interessamento alle vicende, Curro inizierà a cambiare atteggiamento nei confronti della ragazza e alla fine si dirà disposto a collaborare per scoprire come stanno le cose.

Curro scopre la verità sul vero padre: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana confesserà al ragazzo quello che ha scoperto sul suo conto.

La donna lo informerà che il barone Juan in realtà non è suo nonno, così come lui ha sempre creduto, bensì suo padre. Un shock per Curro, che vorrà andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.

Vuole che sia fatta chiarezza sul suo passato e non esiterà ad approfondire la questione per scoprire se in questi anni è stato ingannato in merito al suo vero padre.

Cosa succederà a questo punto? Curro si renderà conto che può e deve fidarsi di Jana?

Petra deve avvelenare Elisa e farla fuori: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Cruz darà ordine a Petra di sbarazzarsi al più presto della sua nemica donna Elisa.

Per tale motivo chiederà alla serva del palazzo di avvelenare il tè che tutte le sere Elisa è solita prendere prima di andare a dormire.

Un piano al quale Petra non potrà sottrarsi e inizierà così a mettere in atto la vendetta nei confronti della donna.

Petra, unica persona a conoscere i piani della marchesa, ne parlerà anche con Lorenzo, mettendolo al corrente dell'incarico che le è stato dato. Riuscirà a portare a termine la sua missione oppure si fermerà in tempo?

Volano gli ascolti de La Promessa nel pomeriggio di Canale 5

In attesa di scoprirlo l'appuntamento quotidiano con La Promessa continua a volare negli ascolti del pomeriggio di Canale 5 , proprio questa settimana la soap ha registrato un nuovo record di ascolti, superando la soglia dei due milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 24%.

Insieme a Terra amara, Mediaset può ritenersi soddisfatta degli ascolti che sta registrando anche quest'estate in daytime.

Con una media di spettatori superiori alla soglia dei 2,3 milioni, Canale 5 riesce a imporsi nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16, battendo nettamente Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone, fermo a una media di circa 1,4 milioni di spettatori al giorno e con uno share che non va oltre la soglia del 13-14%.