Sono passate un paio di settimane da quando i fan del GF Vip sono stati informati della rottura tra due protagonisti assoluti della settima edizione: Antonella ed Edoardo si sono lasciati circa tre mesi dopo la fine del programma e l'hanno annunciato sui social network. In queste ore, però, quelli che i sostenitori della coppia hanno ribattezzato "Donnalisi", si sono punzecchiato a distanza con "like" o riflessioni sul karma che facevano chiaro riferimento alla relazione ormai terminata.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Mentre in rete circolano le prime anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello, i curiosi stanno ancora parlando di una coppia che si è formata all'interno della casa qualche mese fa.

La storia tra Antonella ed Edoardo è finita una settimana fa dopo un lungo tira e molla: la prima ad esporsi è stata l'influencer con commenti pungenti e una diretta Instagram in cui si è mostrata in lacrime dopo una lite con il compagno.

Donnamaria, invece, si è limitato a postare sul web un messaggio con il quale ha ufficializzato la rottura con Fiordelisi: "Non è andata come speravo. Lei ha bisogno d'aiuto, non riesce a distinguere la vita reale dai social".

Ad avallare le accuse del romano, sono stati anche due ex fidanzati della 24enne: sia Gianluca Benincasa che Francesco Chiofalo, infatti, hanno dato ragione ad Edoardo e alle parole che ha usato per descrivere Antonella.

Le stoccate dei protagonisti del GF Vip

Nelle ultime ore, però, Antonella ha preso parola su Instagram e ha condiviso quella che tutti i suoi follower hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata all'ex Donnamaria.

"Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito, a chi ti ha mentito mentiranno. Chi ti ha illuso verrà illuso, chi ha offeso verrà offeso.

A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Sono così le regole del gioco", è questa la pungente riflessione che la concorrente del GF Vip ha condiviso tra le sue Stories lo scorso 28 giugno.

I fan dei "Donnalisi", però, non si sono fermati qui e hanno scovato un "like" piuttosto velenoso che Edoardo ha messo su Twitter ad un'utente che è andata contro Fiordelisi.

"Potevi valerne la pena, ma hai deciso di farla", è questo il messaggio contenuto nel post che il romano ha apprezzato sui social network consapevole che riguardava la ex Antonella (che viene citata all'inizio nella frase "la prossima storia che rimuoverà dopo 10 minuti").

Gelo tra i piccioncini del GF Vip

Stando a questo vivace botta e risposta a distanza, è difficile pensare che a breve possa tornare il sereno tra Antonella ed Edoardo.

Da quando la giovane ha annunciato su Instagram la fine della storia nata nella casa del GF Vip, tra lei e Donnamaria è calato il gelo e ognuno è tornato a fare la propria vita.

Quella che sembrava una delle coppie più affiatate tra le tante che si sono formate nel corso della settima edizione del reality-show, dunque, è "scoppiata" e ad oggi non sembrano esserci le basi per un ritorno di fiamma.

Per quanto riguarda gli altri piccioncini del cast, al momento procede tutto a gonfie vele: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, per esempio, sono inseparabili e attualmente sono insieme in Sardegna per una vacanza romantica. I due sono riusciti a superare un periodo di profonda crisi (durante il quale se ne sono dette di tutti i colori il mese scorso) e ora sono più innamorati che mai e lo fanno vedere anche sui social network.

Anche tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è ancora amore: in una recente intervista, inoltre, la siciliana ha detto di sentirsi pronta per trasferirsi a Roma per stare più vicina al compagno.