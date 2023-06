L'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale prosegue venerdì 16 giugno con la messa in onda della seconda puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che Sura si ritroverà a dover salutare il suo amato Kurt, con la speranza però di poterlo rivedere al più presto, pur consapevole del fatto che i due potrebbero non ritrovarsi mai più.

Sura e Kurt costretti a lasciarsi: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale seconda puntata 16 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata de La ragazza e l'ufficiale in onda venerdì 16 giugno in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Sura e Kurt Seyit si giureranno amore eterno prima che l'uomo intraprenda la sua missione per il fronte.

Kurt, provato dalla situazione che si appresta a vivere, chiederà alla sua amata di attenderlo ma entrambi sono consapevoli del fatto che il giovane potrebbe non tornare più a casa e morire in guerra.

Passano i mesi: Sura continuerà ad attendere speranzosa il ritorno del suo amato e proverà a chiedere informazioni dell'amato senza però avere risposte positive. Che fine ha fatto Kurt? E' davvero morto sul fronte? La ragazza sarà a dir poco disperata da questa assenza di notizie.

Kurt assiste alla morte di Vlademir: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 16 giugno

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della seconda puntata della fiction, Sura si ritroverà anche a difendere l'onore del suo amato al cospetto della famiglia, che continuerà a parlarne male.

La donna dovrà fare in conti anche con la spietatezza di sua sorella che tenterà in tutti i modi a convincerla a stoppare questa relazione che macchierebbe l'onore e il rispetto della loro famiglia. Intanto Kurt, sul fronte, farà i conti con la terribile morte del suo amico Vlademir.

Insomma le premesse per far sì che questa nuova fiction La ragazza e l'ufficiale [VIDEO] ottenga ottimi risultati d'ascolto in prime time sembrano esserci davvero tutti.

A questo punto, però, il verdetto finale spetterà al pubblico di Canale 5 che, nel corso di queste settimane, ne decreterà il successo oppure no.

La nuova fiction La ragazza e l'ufficiale conquisterà il pubblico serale di Canale 5?

Un periodo decisamente non facile per la rete ammiraglia Mediaset che, in questi giorni, ha dovuto fare i conti con una serie di flop in prime time.

Le repliche della fiction "Sissi" e le nuove puntate della stagione finale di New Amsterdam, hanno ottenuto ascolti decisamente molto bassi, con una media che si è fermata sulla soglia di 1,2 milioni di spettatori pari ad uno share dell'8%.

Dati decisamente bassi per la prima serata di Canale 5: riuscirà La ragazza e l'ufficiale a riconquistare il pubblico del prime time? Lo scopriremo nelle prossime ore.