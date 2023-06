Le novità dei palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale 2023 prevedono la riconferma di Mara Venier nella fascia del pomeriggio domenicale.

La conduttrice veneta, reduce da una stagione di successo al timone di Domenica In, continuerà ad essere la timoniera dello show del pomeriggio festivo.

Ottime notizie anche per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 8: la soap opera proseguirà regolarmente nel pomeriggio di Rai 1.

Mara Venier non lascia la domenica: novità palinsesti Rai autunno 2023

Nel dettaglio, le novità dei palinsesti Rai per l'autunno 2023, prevedono il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In.

Dopo una stagione fortunata dal punto di vista auditel, la presentatrice veneta continuerà ad essere al timone dello show del pomeriggio festivo della rete ammiraglia, seguito quest'anno da una media di oltre 2.5 milioni di spettatori a settimana.

La messa in onda di Domenica In è confermata da metà settembre e, in occasione della conferenza stampa del Premio Biagio Agnese (che condurrà in coppia con Alberto Matano) la conduttrice veneta ha confermato che non lascerà lo show della domenica pomeriggio.

Mara Venier ha svelato che, assieme al suo storico gruppo di lavoro, è già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione.

Il Paradiso delle signore non si ferma: novità palinsesti Rai autunno 2023

Buone notizie anche per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Attualmente sono in corso le riprese delle nuove puntate che andranno in onda dal prossimo settembre in poi e, quest'anno, la soap non subirà nessuno stop durante il periodo autunnale.

Lo scorso anno, verso dicembre, l'appuntamento quotidiano con la soap opera venne sospeso per due settimane per lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei Mondiali.

Quest'anno, invece, l'appuntamento con la soap opera italiana non si fermerà in daytime: l'unica pausa potrebbe essere prevista durante il periodo natalizio.

Slittano I Soliti Ignoti con Amadeus: novità palinsesti Rai autunno

E poi ancora, tra le novità della prossima stagione autunnale, spicca anche lo slittamento dei Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time condotto da Amadeus.

Dopo il grande successo di Affari Tuoi nel corso della stagione primaverile, ecco che la Rai ha scelto di continuare a puntare sul "gioco dei pacchi" e così, dal prossimo settembre, ci sarà una nuova edizione in access prime time.

Per rivedere I Soliti ignoti, invece, bisognerà attendere fine febbraio, quando sarà proposta la nuova edizione.