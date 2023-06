La 22esima edizione di Amici continua a regalare interessanti spunti di discussione a fan e curiosi nonostante si sia conclusa da più di un mese. In queste ore, ad esempio, i siti di settore stanno documentando un paio di strani gesti di Wax: nei giro di poco tempo, infatti, il cantante ha smesso di seguire Maddalena su Instagram e ha strappato una foto con lei da un cartellone. Si vocifera che tra i due allievi ci sia tensione, ma le ragioni ancora non si conoscono.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Cosa sta succedendo tra Wax e Maddalena? Da quando la scuola di Amici ha chiuso i battenti, tra il cantante e la ballerina sarebbe calato il gelo per motivi che i fan non hanno ancora scoperto.

Nel giorno in cui è stato trasmesso in tv il concerto "Full Out" con protagonisti tutti gli allievi della 22esima edizione, in rete si sono sparse diverse voci su quello che starebbe accadendo tra Lucido e Svevi dietro le quinte.

Come hanno confermato molti siti il 20 giugno scorso, al termine della registrazione dell'evento che si è tenuto al Rock in Roma, il finalista del talent-show ha smesso di seguire la compagna di classe su Instagram.

Un gesto piuttosto forte quello di Wax che confermerebbe una tensione in corso con la bella 18enne, anche perché lei non ha fatto altrettanto con il suo profilo social.

Il retroscena sul protagonista di Amici

Qualche ora prima che il concerto dei ragazzi di Amici 22 venisse trasmesso su Italia 1, Wax ha partecipato ad un firma copie in Campania e i fan presenti sono rimasti senza parole di fronte ad un suo gesto.

Come racconta un tweet che in serata è stato cancellato forse per evitare di alimentare il Gossip, il cantante avrebbe reagito con stizza nel vedere un'immagine che lo ritraeva con la ballerina Svevi in casetta.

"Wax ha strappato una foto sua e di Maddalena da un cartellone", ha fatto sapere una ragazza sui social network.

Questa segnalazione non fa che confermare i rumor che stanno circolando ultimamente sui due allievi del talent-show, tra i quali sarebbe calato il gelo proprio dopo la registrazione dell'evento al quale hanno partecipato tutti i protagonisti di quest'anno.

Il fatto che il giovane abbia anche smesso di seguire la compagna di classe su Instagram, è un altro indizio a supporto della tesi secondo la quale tra loro sarebbe accaduto qualcosa di piuttosto serio, come un litigio o un'incomprensione.

Mattia commenta la storia nata ad Amici

Mentre i fan di Amici commentano la news su Benedetta e il fidanzato Simone (che dopo mesi sono riapparsi insieme sui social network, smentendo le voci di flirt tra lei e Zenzola), anche Mattia torna al centro del gossip per alcune dichiarazioni sulla storia d'amore che ha vissuto nella scuola.

Nel corso del concerto "Full Out", infatti, il conduttore Nicolò De Devitiis ha stuzzicato alcuni allievi sui legami che hanno instaurato in casetta: Cricca ha scherzato sul sentimento che ha provato per Isobel sin da subito (tra i due ci sarebbe stato un ritorno di fiamma proprio dopo la registrazione di questo evento, tant'è che sono stati avvistati mano nella mano a Roma), Megan e Gianmarco hanno parlato del loro rapporto e il vincitore è finito al centro dell'attenzione per una risposta che l'ex fidanzata Maddalena ha dato su come è finito il loro idillio.

"Chi ha lasciato l'altro? Sono stata io", ha fatto sapere la ballerina davanti alle telecamere.

Il pugliese non ha potuto far altro che confermare questa versione seppur con forte imbarazzo, anche perché chi ha seguito Amici sa benissimo che le cose sono andate così e che lui avrebbe voluto dare un'ennesima chance a questo legame che viveva solo di tira e molla.