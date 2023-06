Le novità sui palinsesti Rai 2023/2024 prevedono un cambio conduttori sia per la fascia del daytime che del prime time.

Tra i nomi che risultano fuori dalla tv di Stato spicca quello di Fabio Fazio [VIDEO], mentre tra i confermati c'è Stefano De Martino, ormai diventato un volto di punta della seconda rete.

Niente da fare per il rientro in Rai di Lorella Cuccarini: la showgirl e conduttrice ha preferito non mollare il suo impegno a Mediaset.

Stefano De Martino e Marcuzzi confermati: anticipazioni palinsesti Rai 2023/24

Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Stefano De Martino nella fascia del prime time.

Il conduttore sarà ancora una volta al timone di Stasera tutto è possibile, il varietà di successo che ha concluso l'ultima stagione con una media di circa un milione e mezzo di spettatori e punte del 10% di share.

In prime time spazio anche al ritorno di Alessia Marcuzzi: l'ex padrona di casa del Grande Fratello e L'Isola dei famosi ha scelto di rinnovare il suo contratto con la televisione di Stato.

Da settembre sarà al timone della seconda edizione di Boomerissima, lo show testato già lo scorso anno in prime time e seguito da una media di oltre 1,3 milioni di spettatori.

Via Fabio Fazio e Lucia Annunziata: cambio conduttori Rai 2023/2024

Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di alcuni volti storici della tv di Stato.

È questo il caso di Fabio Fazio, che da settembre non sarà più al timone di Che tempo che fa su Rai 3 e traslocherà ufficialmente sul canale Nove. Al suo posto, nella prossima stagione tv, dovrebbe esserci spazio per la messa in onda della nuova edizione di Report nel prime time domenicale.

Via dalla Rai anche Lucia Annunziata, conduttrice del talk show domenicale In Mezz'ora, in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Lorella Cuccarini dice no, Fiorello in bilico: cambio conduttori palinsesti Rai 2023/24

Nei palinsesti della prossima stagione tv Rai non ci sarà spazio per il ritorno di Lorella Cuccarini. I vertici Rai avrebbero offerto alla conduttrice il timone della fascia pomeridiana di Rai 1 dalle 14 alle 16 e un prime time, ma la showgirl avrebbe detto no.

La conduttrice ha preferito non uscire di scena dal cast di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi confermato da settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Tra i volti in bilico, invece, spicca quello di Fiorello: nonostante il grande successo della prima stagione di Viva Rai 2, la nuova stagione del programma non sarebbe ancora certa al 100%.