In Terra Amara Demir non ha mai tollerato un possibile tradimento della moglie, invece ben presto sarà proprio lui a essere accusato di adulterio. Si invaghirà di Ümit, il nuovo primario dell'ospedale di Adana. Proverà a tenere la relazione nascosta, ma la cosa non sfuggirà alla furba Sermin, che quando lo capirà non si farà scappare l'occasione di dire che il cugino in realtà abbia un'amante, tradendo di conseguenza Züleyha.

Sermin scopre che Demir non si trova ad Ankara

A Villa Yaman tutti saranno preoccupati: Züleyha è scomparsa e nessuno ha la minima idea di dove sia finita.

Tutto accadrà nel momento in cui Demir sarà fuori città e in famiglia, Sevda e Sermin, faranno di tutto per mettersi in contatto con lui, ma non ci riusciranno. A casa ha detto che sarebbe andato ad Ankara per un incontro di lavoro con il governatore, ma a quanto ha detto una bugia.

La prima a scoprire le menzogne sarà Sermin, questo perché telefonerà al governatore che le dirà che lui e Demir non si sono mai incontrati. In più la donna telefonerà a tutti gli hotel di Ankara e nessuno avrà tra gli ospiti Demir.

I pettegolezzi di Sermin

Sermin capirà che il cugino ha lasciato per qualche giorno Adana non per un viaggio di lavoro, ma per un viaggio di piacere con un'altra donna e non esiterà a dirlo a coloro che si trovano a Villa Yaman, e la cosa farà inasprire parecchio Sevda, che inviterà Sermin a non dire che Demir si trova con l'amante, ma perché reagirà così?

Perché Sevda sa che Demir ha una relazione con Ümit, il nuovo primario dell'ospedale di Adana. Ha intuito che tra loro ci fosse qualcosa durante una cena alla quale la dottoressa ha partecipato a Villa Yaman.

La verità sul rapporto tra Sevda e Ümit

Gli sguardi dolci di Demir durante la cena non hanno lasciato spazio a dubbi, in più i due non hanno fatto altro che flirtare alle spalle di Züleyha.

Sevda ha deciso di affrontare Ümit vis-à-vis, minacciandola che se non avesse lasciato stare l'uomo, probabilmente per lei le cose si sarebbero messe male. Un ultimatum che non è piaciuto per niente alla dottoressa, infatti non ha lasciato Demir e proprio quando si perderanno le tracce di Züleyha, i due saranno fuori per un fine settimana romantico.

Sevda proprio per questo motivo, quando avrà il confronto con Sermin, proverà a farle cambiare e a farle dimenticare il presunto tradimento di Demir. Sevda, però, non avrà la minima idea che l'amante di Demir sia sua figlia. Proprio così, successivamente scoprirà che Ümit è la bambina che ha abbandonato in giovane età. Per la donna la situazione si complicherà sempre di più, anche perché la figlia le chiederà di sostenerla e aiutarla a conquistare il cuore di Demir.