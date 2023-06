Dopo una relazione di quindici anni, Serena Rossi e Davide Devenuto sono convolati a nozze. La coppia si era conosciuta nel 2008 sul set di Un posto al sole, mentre nel 2016 è arrivato il figlio, Diego.

A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna che ha postato una prima immagine delle nozze in esclusiva, in attesa di un numero speciale in uscita il 21 giugno che mostrerà i momenti più salienti della cerimonia.

Un matrimonio annunciato in diretta tv

Il 17 febbraio del 2019 Mara Venier fece un piccolo scoop, riuscendo a "strappare" a Davide Devenuto una proposta di matrimonio in diretta tv, durante una puntata di Domenica In.

L'attore, visibilmente imbarazzato, fece la proposta ad una emozionatissima Serena Rossi, davanti a milioni di spettatori.

Da allora però sono passati tre anni e sembrava che il giorno del fatidico si non sarebbe più arrivato. Solo un anno fa Serena Rossi rilasciò infatti questa dichiarazione: "Le nozze non sono in programma e ho smesso di chiedermi se ci saranno” e ancora “Io e Davide siamo felici così e abbiamo uno splendido figlio meraviglioso”.

L'attrice aveva spiegato che prima l'arrivo del Covid ed in seguito i numerosi impegni di lavoro avevano impedito ai due di convolare nozze, ma pare che le cose siano cambiate.

Quanto a Davide Devenuto, l'attore aveva dichiarato di "non sentirsi a suo agio" al pensiero di dover indossare un classico abito da matrimonio il che in effetti è perfettamente in linea con la scelta fatta in seguito.

Una cerimonia semplice, tenuta in gran segreto

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono sposati con una cerimonia molto semplice in gran segreto. Pochi amici e nessun annuncio mediatico. L'attrice di Mina Settembre ha scelto un elegante abito bianco dalla linea molto semplice, mentre suo marito ha optato per un abbigliamento più casual con un completo blu e una t-shirt.

Con loro il figlio Diego e gli amici e i parenti più stretti. Al momento è stato mostrato solo uno scatto dove si vedono i due attorniati da un pungo di persone mentre Serena abbraccia il figlio e stringe un bouquet di fiori tra le mani.

Un amore nato sul set di Un posto al sole

I fan di Un posto al sole ricordano benissimo i due attori nei panni di Carmen Catalano e Andrea Pergolesi.

Entrambi infatti sono stati due protagonisti molto amati del daily drama partenopeo. I due avevano avuto una relazione anche nella soap, che si è poi trasformata in un rapporto nella vita reale.

C'è un altro punto che accomuna la coppia, relativo ad Upas: entrambi gli attori ad un certo punto hanno infatti deciso di abbandonare la soap opera per intraprendere altri progetti lavorativi.