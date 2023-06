La soap opera turca Terra amara prosegue con la messa in onda su Canale 5. Gli spoiler su ciò che succederà nei nuovi episodi in onda tra qualche settimana, dicono che Ali Rahmet Fekeli nominerà il nipote Fikret come suo nuovo erede dopo la morte del figlioccio Yilmaz Akkaya.

Gaffur Taskin invece verrà a conoscenza di essere stato truffato, quando si recherà in Germania con la convinzione di aver ottenuto un lavoro come operaio in una fabbrica.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz vittima di un incidente, Fekeli nomina Fikret suo nuovo erede

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, entrerà in scena Fikret, un ragazzo che riabbraccerà lo zio Fekeli dopo tanto tempo.

Sin dal primo momento il giovane non convincerà Behice, la quale avrà il sospetto che si tratti di un impostore. La darklady però ben presto si ricrederà su Fekeli, quando egli farà vedere allo zio la cicatrice che si è procurato da bambino a causa di un'ustione. Il nipote di Ali Rahmet però darà l’impressione di nascondere qualcosa, quando comincerà a fare delle indagini su Yilmaz. Inoltre il ragazzo proverà una forte attrazione nei confronti di Mujgan, ma per rispetto non farà alcun passo in avanti.

Successivamente Akkaya morirà in un incidente stradale prima di divorziare formalmente dalla moglie Mujgan: Behice quindi sarà contenta che sua nipote entri in possesso degli averi del defunto consorte.

La scomparsa dell’ex meccanico intanto getterà nello sconforto totale il suo padrino Fekeli, il quale nominerà Fikret suo nuovo erede: quest’ultimo avrà il compito di prendersi cura della famiglia dello zio quando lui non ci sarà più. In seguito il parente di Ali Rahmet inizierà a interessarsi anche a Demir.

Saniye convince il marito a partire, Gaffur costretto a tornare a Cukurova

Nel contempo Gaffur, intimorito dal pensiero di essere denunciato da Sermin e Behice con l’accusa di aver ucciso Hatip, si procurerà un passaporto e riuscirà a ottenere un lavoro in Germania. In un primo momento Saniye non reagirà bene quando saprà della decisione del marito, ma dopo i suoi continui litigi con Sevda lo convincerà a partire, con il progetto di raggiungere successivamente Gaffur insieme alla figlia adottiva Uzum.

L’ex capomastro appena arriverà a Istanbul farà avere una grossa somma di denaro a un certo Suleiman in cambio delle carte di imbarco. Ma quando giungerà a destinazione Gaffur apprenderà da due uomini che anche altre persone sono state ingannate come lui per ottenere un lavoro in realtà inesistente.

A Gaffur non rimarrà altra scelta che tornare a Cukurova: l’uomo si farà riassumere al servizio di Demir dopo avergli chiesto perdono. Comunque l’ex capomastro non sarà sincero con la moglie Saniye, alla quale farà credere di non essersi mai imbarcato per la Germania poiché lei e Uzum non erano al suo fianco.