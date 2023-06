Manca meno di una settimana all'inizio della nuova edizione di Temptation Island: il 19 giugno scorso dovrebbe essersi conclusa la presentazione delle coppie in gioco, 7 in tutto e per un totale di 14 concorrenti. Il viaggio nei sentimenti è cominciato già da qualche tempo e in rete si rincorrono voci e segnalazioni su alcuni fidanzati: tra i più chiacchierati ci sono Daniele (considerato il Lenticchio 2.0), Manuel e Ale che nel video ha pianto parlando della sua relazione.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

I rumor che circolavano in passato su un possibile aumento dei concorrenti di Temptation Island, si è rivelato fondato: a meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata, sono state presentate 7 coppie (nelle passate edizioni erano 6 in tutto).

Gli ultimi fidanzati ad essere stati ufficializzati nel cast della nuova stagione del reality-show, sono Perla e Mirko: lei ha scritto alla redazione perché da un paio d'anni è infelice a causa dell'apatia del compagno, per amore del quale si è traferita a Rieti.

Il romano ha cercato di giustificarsi dicendo che la sua dolce metà metterebbe un muro di fronte ad ogni suo tentativo di avvicinamento: "Io ci provo, ma ogni cosa che faccio sembra sempre che non sia quella giusta".

Tutti i personaggi di Temptation Island

Ale e Federico hanno completato la rosa dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island: nel loro video di presentazione, infatti, i due hanno raccontato di voler partecipare al reality-show per capire cosa farne della relazione.

La 32enne, in particolare, vorrebbe il matrimonio e creare una famiglia ma il compagno frena e questo non le va più bene.

"O ci sposiamo o ci lasciamo", ha tuonato la ragazza prima di commuoversi fino alle lacrime davanti alle telecamere.

Nei giorni scorsi, però, gli addetti ai lavori hanno presentato tanti altri concorrenti di quest'anno: tra loro spiccano due romani.

Daniele e Vittoria sono stati gli unici a discutere nel corso delle riprese del filmato con il quale si sono raccontati ai telespettatori: lei vorrebbe tanto un figlio, lui non si sente pronto e continua a rimandare questo e tanti altri passi importanti che la fidanzata vorrebbe fare dopo molti anni insieme.

Lui, inoltre, ai fan ricorda tantissimo Francesco Chiofalo, al quale sembra assomigliare sia fisicamente che nei modi di fare, tant'è che in parecchi l'hanno già ribattezzato "Lenticchio 2.0".

Le segnalazioni su Temptation Island

Sempre nel cast dell'edizione 2023 del reality di Canale 5, è possibile trovare Manu e Isabella: i due vengono da realtà opposte (lui da un quartiere popolare e lei dal centro di Milano) e non riescono a trovare un compromesso per portare avanti una relazione in modo sereno.

Gabriela e Giuseppe, invece, sono stati i primi ad essere ufficializzati nel ruolo di concorrenti: lei ha scritto al programma per capire se può ancora fidarsi del compagno dopo aver scoperto che intendeva chattare con altre donne su un'app di incontri.

Ad allontanare Alessia e Davide, invece, è stato un tradimento di lei: la giovane ha ammesso di aver avuto una relazione parallela per quasi due anni e che da qualche mese sta cercando di riconquistare la sua dolce metà.

I nomi dei concorrenti che chiudono il cast di Temptation Island, sono Manuel e Francesca: è stata lei a contattare gli autori per dare una svolta alla sua storia d'amore.

"Mi ha lasciata 5 volte in 2 anni, ogni mese torna e io sono sempre lì ad aspettarlo ma ora sono stufa. Deve capire se vuole stare con me o no", ha fatto sapere la protagonista del format Mediaset.