Le anticipazioni di Terra Amara nel corso della settimana che va dal 3 al 9 luglio 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha che, dopo essersi ripresa dal ricovero in ospedale riuscirà finalmente a risvegliarsi dal coma.

E, a quel punto, la donna deciderà di prendere in mano le redini della sua vita al punto da uscire allo scoperto con Yilmaz e confesserà finalmente tutta la verità sul piccolo Adnan.

Zuleyha svela la verità sul piccolo Adnan: anticipazioni Terra amara 3-9 luglio

Le anticipazioni di Terra amara fino al prossimo 9 luglio 2023, rivelano che Zuleyha aprirà gli occhi dopo essere stata per diverso tempo in coma.

La donna potrà così riprendere in mano le redini della sua vita e si renderà conto di dover chiarire alcuni punti oscuri della sua vita.

Per prima cosa, quindi, la protagonista femminile della soap opera deciderà di far convocare Yilmaz in ospedale: vuole vederlo al più presto, perché ha una importante comunicazione da fargli.

La donna, a quel punto, deciderà di cogliere la palla al balzo per svelargli la verità sul piccolo Adnan: è lui il vero padre del bambino.

Zuleyha tenta il suicidio: anticipazioni Terra amara 3-9 luglio

Uno choc a tutti gli effetti per Yilmaz che, a quel punto, si ritroverà scosso da questo annuncio che stravolgerà clamorosamente la sua esistenza.

Le anticipazioni di Terra amara dal 3 al 9 luglio rivelano che l'uomo si mostrerà a dir poco spietato nei confronti della donna, dicendole apertamente che vuole fare il possibile per riprendersi il suo bambino.

E, a quel punto, Zuleyha si ritroverà nello sconforto assoluto: la donna inizierà a temere che Yilmaz possa portarle via suo figlio, motivo per il quale si renderà protagonista di un gesto estremo.

La donna proverà a togliersi la vita non riuscendo ad accettare il fatto che Yilmaz possa portarle via il piccolo Adnan. Per fortuna, però, verrà fermata in tempo e si eviterà così la tragedia.

Yilmaz fuori controllo e spietato: anticipazioni Terra amara al 9 luglio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara previste fino al 9 luglio in tv, rivelano che Yilmaz inizierà a provare un profondo astio nei confronti di Hunkar, ritenendo che la donna sia responsabile di questa situazione.

Secondo il ricco imprenditore è stata lei a fare in modo che Zuleyha tacesse la verità sul bambino, così da non creare uno scandalo nella sua famiglia.

Per questo motivo, quindi, Yilmaz avrà intenzione di vendicarsi e si presenterà in gran segreto all'interno della tenuta Yaman, con lo scopo ben preciso di uccidere la mamma di Demir e in tal modo prendersi la sua spietata rivincita.

L'omicidio della donna, però, verrà fermato in tempo dall'arrivo del piccolo Adnan: la visione del bambino porterà Yilmaz a cambiare idea.