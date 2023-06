A distanza di pochi giorni dall'annuncio della fine della storia nata a U&D, Federico e Carola sono ancora al centro del Gossip per i motivi che hanno portato all'allontanamento definitivo. Se alcune segnalazioni sostengono che Nicotera avrebbe tradito e poi mollato la fidanzata, Alessandro Rosica è di tutt'altro parere: l'esperto di cronaca rosa, infatti, sostiene che la coppia si sarebbe separata per una serie di incomprensioni e una mancanza reciproca di attenzioni.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Perché Carola e Federico si sono lasciati?

Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti gli spettatori di U&D da quando entrambi i ragazzi hanno ufficializzato la fine del loro rapporto su Instagram.

Il tronista e la corteggiatrice non hanno ancora rivelato le cause del loro addio, ma in rete circolano parecchie indiscrezioni a riguardo: una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, in particolare, sostiene che sarebbe stato Nicotera a chiudere la storia d'amore per due differenti motivi.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, informano fan e curiosi del fatto che il romano avrebbe allontanato Carpanelli per cercare di portare avanti una carriera televisiva: si dice che il giovane ambisca ad essere scelto come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello.

Le chiacchiere sui protagonisti di U&D

Sui social network, però, si è sparsa anche la voce che Federico avrebbe tradito Carola più volte prima di prendere la decisione di lasciarla tre mesi dopo la scelta negli studi di U&D.

Alle tante segnalazioni che sono arrivate a Deianira, i diretti interessati non hanno risposto ma ci ha pensato un esperto di gossip a commentarle e a smentirle in parte.

In una Stories che ha caricato su Instagram lo scorso 28 giugno, Alessandro Rosica ha dichiarato: "Nessun tradimento, ci ho voluto vedere chiaro".

"Il problema è che ultimamente c'erano pochissime attenzioni tra i due e si sono accorti di non voler più continuare insieme", ha aggiunto il romano sul web.

Stando a questa indiscrezione, dunque, Nicotera e Carpanelli si sarebbero accorti di non avere molto in comune e, per il bene di entrambi, avrebbero deciso di mettere un punto alla relazione nata sotto i riflettori lo scorso marzo.

Il silenzio dei giovani di U&D

Anche se ha smentito le voci di tradimento che stavano circolando da un paio di giorni, Rosica ha commentato con queste parole gli ormai ex fidanzati Carola e Federico: "Nonostante tutto, per me rimangono due furbetti".

Insomma, sono tante e spesso contrastanti le indiscrezioni che stanno circolando sulla coppia di U&D che meno di una settimana fa ha ufficializzato la rottura: c'è chi ipotizza mancanze di rispetto e chi parla di incomprensioni e poco feeling nella vita quotidiana.

Carpanelli e Nicotera, però, su questo argomento preferiscono rimanere in silenzio: dopo aver confermato l'addio, sia il tronista che la corteggiatrice hanno chiesto ai fan di non curiosare troppo e di rispettare la loro privacy.

"A chi dice di essere deluso, voglio ricordare che siamo due persone che soffrono e non una storia nata in televisione", ha sbottato Carola su Instagram lo scorso 28 giugno.

L'ingegnare aeronautico, invece, non si è più esposto sulla relazione che ha vissuto con la bella studentessa fino a poco tempo fa, un legame che ha fatto sognare migliaia di spettatori per oltre sei mesi (tanto è durato il percorso del romano nel dating-show).

Neppure Alice Barisciani, la ragazza che non è stata scelta, ha rilasciato dichiarazioni su questa vicenda: la giovane non ha mai commentato né la coppia né l'epilogo che ha avuto.