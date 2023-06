Prosegue l’appuntamento con le avventure della soap opera turca Terra Amara in prima visione su Canale 5. Negli episodi in onda nei giorni 28 e 29 giugno Zuleyha finirà al centro dell'attenzione perché lotterà fra la vita e la morte. Sarà Mujgan, la sua rivale d'amore, a colpirla, seppur involontariamente, al petto. Intanto Hunkar, ancora del tutto ignara di cosa sia accaduto a sua nuora, farà finalmente luce sull'identità della misteriosa signora a cui Demir ha affidato Adnan e Leyla. La notizia sconvolgerà la vita della famiglia Yaman, al punto che Hunkar deciderà di non vedere mai più Demir.

Nel frattempo in ospedale, una volta appresa la notizia delle gravi condizioni in cui versa Zuleyha, sia Yilmaz Akkaya che Demir Yaman si precipiteranno da lei. Ritrovandosi faccia a faccia, i due uomini si scontreranno davanti agli occhi di Mujgan.

Terra amara, episodio del 28 giugno

Istigata dalla finta lettera di Zuleyha, Mujgan darà in escandescenze e impugnerà un'arma da fuoco contro la rivale. La dottoressa non sparerà alla donna per non finire in prigione per omicidio. Per questo motivo cercherà di obbligare Zuleyha a togliersi la vita, spingendola a impiccarsi a un albero.

Altun, però, si ribellerà. Ci sarà una colluttazione fra le due donne, ma il tentativo di Zuleyha di disarmare la dottoressa finirà con un colpo di pistola e una ferita al petto.

La madre dei piccoli Adnan e Leyla giacerà inerme, gravemente ferita.

Behice correrà in aiuto della nipote, aiutandola a inscenare il suicidio, dopodiché le due donne fuggiranno, lasciando Zuleyha fra la vita e la morte. Alla tenuta tutti si metteranno sulle tracce della donna e sarà Rasit a trovarla e a portarla subito in ospedale.

Morirà o sopravvivrà?

Spoiler del 29/06: lite in ospedale fra Yilmaz e Demir

Nell'appuntamento di giovedì 29 giugno andrà in onda la seconda parte dell'episodio 171 di Terra Amara. Uzum vuoterà il sacco con Hunkar. Sarà così che la madre di Demir sarà messa al corrente del luogo in cui il figlio ha nascosto i suoi nipotini. Ma quando scoprirà che con loro c'è Sevda, amante del defunto marito Adnan, Hunkar non reagirà per nulla bene e prenderà la decisione di non vedere mai più Demir.

Successivamente la donna andrà a riprendere i bambini e li riporterà alla villa Yaman.

Una volta rincasata, Hunkar sarà messa al corrente di quanto accaduto a Zuleyha, che, dopo l'operazione, sarà priva di sensi in un letto d'ospedale. Yilmaz e Demir finiranno per scontrarsi davanti a Mujgan.