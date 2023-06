Terra Amara si avvia verso la lunga sospensione estiva e scoppia la polemica tra i fan social. L'appuntamento con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, quest'anno, sarà stoppato dalla programmazione quotidiana per ben due mesi.

Una scelta dettata dall'esigenza di non "sprecare" episodi inediti della terza stagione in un periodo in cui ci sarà una diminuzione della platea televisiva.

Cambio programmazione Terra amara: la soap sospesa per due mesi su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Terra amara prosegue nella fascia del primo pomeriggio feriale di Canale 5 fino al prossimo venerdì 30 giugno, dopodiché inizierà lo stop estivo.

La seguitissima soap opera incentrata sulle vicende degli abitanti di Cukurova, sarà cancellata a partire dal 3 luglio 2023.

Gli episodi inediti, quest'anno, verranno messi in stand-by per ben due mesi e torneranno in onda nuovamente dal prossimo settembre.

Scatta la polemica dopo la sospensione estiva di Terra amara: i fan 'furiosi' contro Mediaset

Una decisione dettata dal fatto che, mancando pochi episodi al gran finale di sempre della soap opera turca, i vertici Mediaset preferiscono non "sprecare" puntate inedite in un periodo dell'anno in cui c'è un calo di ascolti, soprattutto nella fascia del daytime.

Sta di fatto che, questo verdetto preso dai dirigenti della tv commerciale presieduta da Pier Silvio Berlusconi, non è piaciuta per niente ai tantissimi fan e appassionati della soap, molti dei quali hanno puntato il dito contro la lunga sospensione estiva.

"Sarà uno strazio sopravvivere oltre due mesi senza l'appuntamento quotidiano con Terra amara, che noia", ha scritto un utente sui social dopo aver appreso la notizia della sospensione estiva.

'Irrispettoso sospenderla per due mesi', i fan di Terra amara sbottano sui social

"Ma perché Mediaset deve comportarsi in questo modo nei confronti degli spettatori di questa soap opera?

Perché sospendere Terra amara e lasciare in onda tutte le altre serie del pomeriggio? Lo trovo davvero in giusto", ha sentenziato qualcun altro puntando il dito contro la scelta dei dirigenti della tv commerciale.

"Trovo davvero irrispettoso sospendere una serie quotidiana per oltre due mesi, posso capire una breve pausa ad agosto ma così è davvero troppo", ha commentato ancora un altro utente social della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5.

"Uno stop del genere è davvero eccesivo, non possono tenerci sulle spine fino al prossimo settembre. Potevano sospenderla da agosto, per un solo mese e puntare su La Promessa", ha scritto ancora un altro appassionato della soap pomeridiana di Canale 5.