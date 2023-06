Mediaset sospende la messa in onda di Terra Amara durante il periodo estivo. L'appuntamento con la soap opera turca, secondo quanto apprende Blasting News, non sarà trasmesso nel corso dei mesi di luglio e agosto.

Una notizia che sicuramente non piacerà ai fan della soap opera con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, curiosi di scoprire cosa succederà nel corso della terza stagione.

Mediaset sospende Terra amara in daytime: la soap si ferma per due mesi

L'appuntamento con Terra amara non risulta nel palinsesto Mediaset dell'estate 2023. La messa in onda degli episodi inediti verrà sospesa il prossimo venerdì 30 giugno, quando in daytime alle 14:10 andrà in onda l'ultima puntata prima del lungo stop.

Dal 3 luglio gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove puntate inedite della terza stagione rimarranno delusi: la soap opera non sarà più trasmessa.

Non solo per tutto il mese di luglio, ma anche durante il mese di agosto l'appuntamento quotidiano con Terra amara sarà sospeso dalla programmazione quotidiana Mediaset.

Lungo stop per la soap Terra amara: da lunedì 3 luglio sospese le puntate inedite

Il motivo? Visto che mancano solo due stagioni al gran finale della soap opera, i vertici della tv commerciale hanno scelto di preservare il prodotto ed evitarne la messa in onda in piena estate, quando la platea televisiva diminuisce e la maggior parte degli spettatori potrebbe non seguire gli episodi inediti in prima visione assoluta.

Di conseguenza durante i mesi di luglio e agosto ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate inedite di Beautiful e La Promessa, alle quali si aggiungerà anche la nuova soap turca dal titolo My home, my destiny, in partenza proprio dal 3 luglio.

Per rivedere in onda le puntate di Terra amara bisognerà attendere il prossimo settembre e anche in questo caso potrebbero esserci delle importanti variazioni di programmazione legate alla messa in onda nel palinsesto di Canale 5.

Intanto, proprio in questi giorni, l'appuntamento con Terra amara ha registrato un nuovo record di ascolti in prima visione assoluta su Canale 5.

Continuano a volare gli ascolti di Terra amara: la soap opera domina in daytime

La puntata speciale trasmessa sabato pomeriggio è stata seguita da una media di oltre 2,6 milioni di spettatori e ha totalizzato il 26% di share, con punte del 30% durante la messa in onda.

Un successo clamoroso per questa soap che ha saputo far breccia e conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5.