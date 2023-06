Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni della seguitissima soap opera del pomeriggio rivelano che si assisterà alla triste e fatale morte di Yilmaz.

Un evento che stravolgerà per sempre le trame e la vita della protagonista Zuleyha, la quale assieme al suo bambino Adnan, si ritroverà a dover dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

Trionfa l'amore tra Yilmaz e Zuleyha: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che tra Yilmaz e Zuleyha trionferà la passione e l'amore.

I due, dopo aver lottato con tutte le loro forze per far trionfare il loro amore, riusciranno finalmente ad essere liberi di poter amarsi.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando non ci sarà l'ennesimo colpo di scena che stravolgerà la vita della donna.

Yilmaz si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente stradale che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste sulla sua vita.

Yilmaz muore tra le braccia di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

I medici, fin dal primo momento, si renderanno conto che il quadro della situazione di Yilmaz non è dei migliori: l'uomo necessita di un delicato e immediato intervento di chirurgia e quando finirà in sala operatoria per lui sarà la fine.

L'operazione non andrà bene e Yilmaz morirà tra le braccia della sua amata Zuleyha, non prima di averla confessato tutto l'amore che ha sempre provato nei suoi confronti, definendola la donna più importante della sua vita.

Un addio straziante per la coppia protagonista della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, dato che i due si ritroveranno costretti a salutarsi per sempre e per Zuleyha inizierà uno dei periodi più duri e complicati della sua esistenza.

Yilmaz viene seppellito da suo figlio Adnan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché un altro momento particolarmente doloroso sarà quello del funerale. Alla cerimonia parteciperà anche il piccolo Adnan, figlio di Yilmaz, il quale si ritroverà a dover seppellire il suo amato padre e lo farà con un gesto commovente.

Il bambino sarà l'ultimo a deporre una rosa sulla bara di suo padre, prima di dargli l'ultimo addio.

Un gesto toccante che commuoverà moltissimo anche mamma Zuleyha, la quale si renderà conto subito di dover rimettersi in sesto per il bene dei suoi due amati figli e prendersi cura della sua famiglia, proprio come le ha chiesto Yilmaz prima di chiudere gli occhi per sempre.