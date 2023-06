L'appuntamento con Terra amara torna in onda con le puntate del 15 e 16 giugno 2023 in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zuleyha deciderà di mettere la parola fine al suo rapporto con Yilmaz e chiederà all'uomo di allontanarsi e sparire dalla sua vita, così da evitare nuove possibili ripicche e vendette da parte di Demir.

Zuleyha chiude con Yilmaz: anticipazioni Terra amara del 15 giugno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Terra Amara in programma il 15 giugno su Canale 5, rivelano che Zuleyha, preoccupata da quella che potrebbe essere la reazione di Demir scoprendo che Yilmaz va a farle visita in carcere, deciderà di chiedere all'uomo di non andare più a trovarla.

La donna chiederà a Yilmaz di sparire dalla sua vita, convinta del fatto che questo rapporto potrebbe causarle non pochi problemi legati alla gestione dei suoi figli.

Yilmaz svelerà come sta la situazione anche a Fekeli, il quale si dirà d'accordo con la presa di posizione di Zuleyha e consiglierà all'uomo di trasferirsi ad Istanbul assieme a Mujgan e al loro bambino.

Julide viene sospesa dal suo incarico: anticipazioni Terra Amara 15-16 giugno

Una proposta che, inizialmente, Yilmaz non vorrà accettare: le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che l'uomo non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e si convincerà solo dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.

E poi ancora, grandi colpi di scena nel corso della puntata della soap opera che sarà trasmessa il 16 giugno in prima visione assoluta nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Le anticipazioni della soap rivelano che Julide verrà sospesa dal suo ruolo di procuratore: all'interno del suo appartamento, dopo una perquisizione, verranno ritrovate delle banconote che lasceranno pensare ad un possibile caso di corruzione in cui sarebbe coinvolta la donna.

Demir nasconde i figli di Zuleyha: anticipazioni Terra amara del 16 giugno

Demir, invece, scoprirà di essere stato tradito da sua mamma: Hunkar ha scelto di portare in carcere i piccoli Adnan e Leyla, facendoli vedere alla loro mamma nonostante il "divieto" da parte dell'uomo.

La reazione di Demir, però, non sarà delle migliori: le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 rivelano che, in preda alla rabbia, deciderà di condurre Leyla e Adnan in un posto segreto, lontano da Cukurova.

In questo modo, quindi, nessuno saprà che fine abbiano fatto i bambini: Sermin assisterà alla scena e, nonostante la raccomandazione di Hunkar di non dirlo a Zuleyha, le farà visita in prigione e le racconterà tutto l'accaduto.