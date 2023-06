A più di una settimana dall'annuncio della crisi, Carola e Federico di U&D non si sono ancora esposti per informare i fan sulla loro attuale situazione. L'ex tronista ha condiviso una riflessione non proprio positiva sui social network ("Non è una colpa averci creduto, non mi sono mai nascosto"), ma né lui né la fidanzata hanno mai parlato di una rottura ufficiale. Nonostante questo, molti fan sospettano che a settembre Carpanelli potrebbe tornare in studio nell'inedito ruolo di protagonista del Trono Classico.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Non si placano le voci di rottura tra Carola e Federico di U&D: lei usa i social network solo per pubblicare selfie o video di serate con gli amici, lui si espone un po' di più condividendo riflessioni che sembrano riferirsi alla sua attuale situazione sentimentale.

A distanza di più di 7 giorni da quando hanno annunciato il momento no che sta vivendo la loro relazione, Carpanelli e Nicotera non hanno dato ulteriori aggiornamenti a riguardo: questo silenzio sta portando tanti fan a pensare che le cose non stiano andando affatto bene e che i due potrebbero essersi addirittura già lasciati.

C'è da precisare che ad oggi, giovedì 22 giugno, né il tronista né la corteggiatrice hanno parlato di un addio definitivo: entrambi i protagonisti del Trono Classico 2022/2023 hanno fatto riferimento ad una crisi profonda che li sta mettendo a dura prova nell'ultimo periodo.

Ipotesi su un futuro a U&D

Dopo aver letto la frase che Federico ha pubblicato su Instagram un paio di giorni fa, molti spettatori di U&D sono arrivati alla conclusione che la storia con Carola sarebbe giunta al capolinea.

"Non è una colpa averci creduto. Io non mi sono mai nascosto, sono stato me stesso sempre. Ho mostrato pregi e difetti, questo è", ha scritto il romano in una Stories che ha fatto il giro della rete.

La giovane Carpanelli, invece, non ha più proferito parola sulla sua relazione e questo non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che la bella studentessa sarebbe in lizza per un posto nel cast dell'edizione 2023/2024 del dating-show, per la precisione nel gruppo di ragazzi che animeranno il Trono Classico a partire da metà settembre.

Il parere di chi guarda U&D

L'ipotesi che si sta diffondendo in rete in questi primi giorni d'estate, dunque, è che Carola Carpanelli potrebbe essere una tronista dell'edizione 2023/2024 di U&D se la storia con Federico naufragasse nelle prossime settimane.

I nuovi protagonisti del Trono Classico, infatti, non saranno ufficializzati prima di fine agosto, quindi la redazione ha tutto il tempo per capire se puntare sulla bionda studentessa oppure su ragazzi sconosciuti.

La compagna di Nicotera, però, è una delle corteggiatrici più amate dell'ultima stagione e questo potrebbe favorirla nella corsa alla conquista di una delle quattro poltrone rosse che questa versione del datintg-show metterà a disposizione dopo le vacanze.

Al momento, però, Carola risulta ancora legata a Nicotera perché nessuno dei due ha mai parlato di un addio: la crisi della coppia, però, sembra farsi sempre più seria perché è passata più di una settimana da quando è stata annunciata sui social network.

Tra i tanti che hanno commentato questa situazione, c'è anche Tina Cipollari, che qualche giorno fa ha scritto su Instagram: "Ma davvero? Non me l'aspettavo proprio, che notizia". L'opinionista ha dunque ironizzato con una frecciatina sull'improvviso allontanamento che c'è stato tra quelli che i telespettatori hanno ribattezzato "Nicotelli".