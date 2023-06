Paolo Ruffini in un'intervista al settimanale Oggi è tornato a parlare dell'addio con Diana Del Bufalo. In particolare, l'attore ha rivelato di essere stato lasciato mentre erano a cena fuori: lei disse semplicemente di non sentirsela più di avere una relazione con lui. Oggi, sono entrambi fidanzati e sono rimasti in ottimi rapporti, Ruffini è anche andato a vedere la sua ex al teatro.

La versione di Ruffini

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono stati insieme per 4 anni. A distanza di tempo, l'attore toscano in un'intervista ad un noto settimanale di gossip è tornato a parlare del momento in cui è stato lasciato: "Sì, è stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: non me la sento più di stare insieme a te". Ruffini ha precisato di avere accettato la decisione di quella che all'epoca era la sua fidanzata, anche se non ha nascosto che sono stati male entrambi per la rottura.

Il comico si è detto felice che Diana stia realizzando il sogno di fare musical, tanto che è anche andato a vederla al teatro in "7 spose per 7 fratelli". A tal proposito Paolo ha spiegato di avere fatto recapitare alla sua ex un mazzo di fiori: "So che è fidanzata, sono contentissimo".

Le parole di Diana Del Bufalo al momento della rottura

Nel 2019, Diana Del Bufalo era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tra i vari argomenti aveva parlato della rottura con Paolo Ruffini. All'epoca la diretta interessata non disse i reali motivi dell'addio, ma aveva lasciato intendere che c'erano stati dei tradimenti da parte del compagno. La stessa Diana disse di non essere disposta più ad avere un determinato tipo di rapporto e di non voler più soffrire.

Il riferimento era al poliamore: "Gli ho detto: Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere di essere d'accordo, ma io sono lontanissima da questo tipo di rapporti sentimentali".

Diana dopo la rottura con Ruffini aveva avuto una relazione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina: i due ex sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che vivono nello stesso stabile.

Ruffini-Del Bufalo: oggi hanno un nuovo amore

Paolo Ruffini ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale: l'attore è fidanzato con Barbara Clara Pereira. Nell'intervista ha precisato che la relazione va a gonfie vele, ma al momento nessuno dei due desidera avere un figlio: "Non è un desiderio istintivo, va ponderato".

Diana Del Bufalo anche è felicemente fidanzata: la sua nuova fiamma non appartiene al mondo dello spettacolo. L'unica notizia sulla relazione di Diana è che il fortunato si chiama Patrizio, ma per il resto non si sa nulla.