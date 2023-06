Sono passati più di sette giorni da quando i fan di U&D sono stati spiazzati da un annuncio: Carola e Federico sono in crisi e non si sa se torneranno insieme. Visti i contenuti che i due hanno postato su Instagram nell'ultima settimana, la situazione dovrebbe essere rimasta invariata: i curiosi, però, tendono ad incolpare la giovane Carpanelli per quello che sta succedendo, tant'è che in molti la accusano di aver finto nel corso dei mesi che ha trascorso al fianco di Nicotera.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Carola e Federico di U&D sono ancora in crisi: è questo l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente dai profili social dei due ragazzi.

Sia Nicotera che Carpanelli, infatti, nelle scorse ore hanno pubblicato qualche scatto su Instagram ed entrambi si sono mostrati da soli: l'ex tronista, in particolare, ha condiviso con i follower un paio di sue foto al tramonto che in poco tempo hanno fatto incetta di "mi piace".

Tra i tantissimi che hanno apprezzato l'ultimo post del romano, però, non c'è la fidanzata: la studentessa non ha messo "like" e non ha commentato le nuove immagini del compagno, esattamente come ha fatto lui il giorno prima con un selfie in bianco e nero che lei ha postato sul suo account personale.

Continua, dunque, il gelo tra due protagonisti amatissimi dell'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi. il tronista e la corteggiatrice che si sono scelti a marzo e che da inizio giugno stanno vivendo la loro prima crisi di coppia.

Il parere di chi guarda U&D

Anche se per ora si parla ancora di un periodo difficile, sono in tanti a pensare che tra Carola e Federico sarebbe tutto finito.

Nei giorni di riposo che ha avuto dal lavoro, infatti, il tronista non ha raggiunto la fidanzata ma ha trascorso le serate con gli amici e la famiglia.

I fan di U&D, dunque, da un po' di tempo a questa parte stanno sposando un pensiero piuttosto negativo sulla coppia che è stata ribattezzata "Nicotelli", ovvero che presto la crisi si trasformerà in una rottura definitiva.

Tra i tanti che stanno commentando questa situazione, c'è chi tende a dare la colpa di tutto alla corteggiatrice: un parere che va per la maggiore, infatti, è che sarebbe stata Carpanelli ad allontanarsi dal compagno per motivi che non sono ancora stati resi noti.

"Lei ha finto durante tutto il fidanzamento", è questo uno dei pareri che in molti stanno condividendo sui social network da quando si è saputo che la storia tra Federico e Carola ha subito una battuta d'arresto improvvisa.

Dubbi sul futuro a U&D

I fan che stanno puntando il dito contro Carola, si stanno basando anche su uno sfogo che Federico ha avuto recentemente su Instagram.

"Non è una colpa averci creduto. Io non mi sono mai nascosto. Ho messo sempre me stesso, pregi e difetti", sono queste le parole di Nicotera che stanno portando tanti curiosi a pensare che lui starebbe solo subendo il distacco e che a decidere tutto sarebbe stata Carpanelli.

La coppia nata negli studi di U&D lo scorso marzo, dunque, al momento è sempre più lontana ed è difficile immaginare un ricongiungimento nel prossimo futuro.

Tra i più scettici, infatti, c'è anche chi sta ipotizzando che il reale obiettivo di Carola era quello di "sfruttare" la storia con il romano per rimanere al centro dell'attenzione mediatica nell'attesa che riprendano le registrazioni del dating-show.

La giovane, infatti, secondo insistenti rumor sarebbe in lizza per il ruolo di tronista della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, una "promozione" che potrebbe arrivare solo nel caso in cui venisse ufficializzata la fine della relazione con Federico.