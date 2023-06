Potrebbero non essere del tutto infondate le voci che sono circolate ultimamente sul possibile ritorno di Isabella Ricci a Uomini & Donne. Intervistata da Fanpage il 23 giugno, la dama del Trono Over non ha smentito i rumor sul suo futuro, anzi ha detto che partecipare al dating-show è un'opportunità che la redazione offre e che tutti possono decidere se cogliere o meno.

Per quanto riguarda il matrimonio finito con Fabio Mantovani, invece, l'imprenditrice ha dichiarato di essere stata lei a volerlo dopo essersi resa conto di aver sopravvalutato l'ex marito.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da qualche settimana di fan di U&D stanno commentando la separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, due protagonisti del recente passato del Trono Over. L'annuncio sulla fine del matrimonio è stato dato poco tempo fa su Instagram, ma pare sia stato legalizzato il 6 giugno dopo mesi di riflessioni e nuove consapevolezze.

Intervistata da Fanpage, infatti, la bella dama ha raccontato: "Il 19 gennaio è cambiato qualcosa all'improvviso. Diciamo che è stato un errore di valutazione di entrambi, io ho sopravvalutato le sue parole e lui ha sottovalutato me".

La protagonista del dating-show Mediaset, però, non ha voluto svelare le cause dell'addio al marito, e infatti ha dichiarato: "Vorrei che questo dispiacere non diventi una chiacchiera da bar, mantengo la mia riservatezza".

Novità sulla nuova edizione di U&D

Visto che il rapporto con Fabio è ufficialmente finito, Isabella potrebbe rimettersi in gioco nel programma che l'ha resa popolare poco più di un anno fa.

In merito ai rumor che stanno circolando in rete su un suo possibile ritorno a U&D, infatti, la dama ha detto: "Non ne ho idea. Non ci ho pensato perché avevo altre cose importanti di cui occuparmi".

Dopo aver ricordato che è la redazione a contattare tutti i protagonisti del cast per confermarli o per richiamarli dopo un periodo d'assenza, Ricci ha aggiunto: "Quella è un'opportunità che ti danno, bisogna poi decidere se accettare o meno". L'imprenditrice, dunque, non ha smentito i Gossip sul suo futuro in televisione, ma si è limitata a dire che per il momento non sa cosa farà dopo l'estate.

Incontri possibili a U&D

Qualora Isabella venisse richiamata dagli autori di U&D e accettasse di riprendere posto nel parterre femminile del Trono Over, si aprirebbero interessanti scenari per il pubblico a casa.

Nell'anno che ha trascorso tra le dame del dating-show di Canale 5, infatti, Ricci ha vestito i panni della rivale numero uno di Gemma Galgani, con la quale si è scontrata tantissime volte sia per interessi in comune che per pensieri opposti su quello che accadeva in studio ogni settimana.

Per tutto il periodo che l'imprenditrice è stata nel cast del programma, la 73enne di Torino ha un po' perso lo scettro di "regina" della versione senior, anche perché i telespettatori e gli opinionisti si schieravano quasi tutti dalla parte della sua "antagonista".

Il ritorno di Isabella, però, potrebbe non essere l'unico: secondo i rumor che sono circolati in queste settimane, infatti, anche Giorgio Manetti potrebbe rientrare agli Elios dopo anni d'assenza e con l'obiettivo di vivacizzare le dinamiche tra dame e cavalieri. Anche in quel caso sarebbe Gemma la protagonista di confronti, chiarimenti e faccia a faccia.

L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne, dunque, potrebbe iniziare con un ritorno alle origini, ovvero ai tempi in cui intere puntate venivano monopolizzate da Galgani, dai suoi amori tormentati e dalle discussioni che aveva con le colleghe di parterre che non la pensavano come lei.