Oggi, venerdì 23 giugno, Fanpage ha pubblicato la prima intervista di Isabella Ricci dopo la separazione. L'ex dama di U&D, ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani che sui suoi progetti futuri. L'imprenditrice ha confermato che il distacco dal marito è avvenuto nel gennaio scorso e che è stata lei a volere la separazione; per quanto riguarda un eventuale ritorno nel cast del Trono Over, la donna non si è sbilanciata.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Isabella di U&D è tornata a parlare dell'ex marito Fabio e del perché si sono separati ad appena un anno di distanza dalle nozze.

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Mantovani con un post Instagram (l'addio ufficiale è avvenuto il 6 giugno scorso), Ricci ha rilasciato un'intervista per svelare alcuni particolari del rapporto ormai naufragato con il cavaliere che ha conosciuto in televisione.

Quando le è stato chiesto di raccontare cosa è accaduto nel periodo precedente alla rottura, la dama ha detto: "Il 19 gennaio è cambiato tutto, non è stata una decisione presa su elementi banali ma per il rispetto che ho di me stessa".

In merito al matrimonio che è stato celebrato a maggio 2022, Isabella ha aggiunto: "Un errore di valutazione, un inciampo da parte di entrambi. Io l'ho sopravvalutato e lui mi ha sottovalutata".

Le parole della protagonista di U&D

Dopo aver precisato che è stata lei a richiedere la separazione che si è concretizzata legalmente il 6 giugno scorso, Isabella ha aggiunto: "C'è dispiacere e amarezza nel vedere andare in fumo un progetto di vita in cui credevo".

Quando i giornalisti di Fanpage le hanno chiesto di spiegare i motivi che l'hanno portata a volersi allontanare dal marito ad un solo anno di distanza dalle nozze, però, la dama di U&D ha detto di volerli tenere per sé: "Voglio guardare al futuro, dico solo che le cause sono state repentine".

Ricci ha anche chiarito che la casa che ha acquistato a Dubai (dove Fabio vive per almeno 6 mesi l'anno) con i risparmi di una vita rimane sua e che potrebbe trasferircisi dopo l'estate.

"Lì sto bene, potrei usarla come rifugio invernale", ha chiosato la protagonista del Trono Over.

I dubbi sul futuro nel parterre di U&D

Anche se non ha voluto svelare le cause della separazione, Isabella ha lasciato intendere che ad oggi non avrebbe un rapporto con l'ormai ex marito.

Quando le hanno domandato se manterrà un legame amichevole con Fabio, infatti, la dama ha risposto: "Con gli ex si rimane in contatto se hanno avuto un comportamento adeguato, altrimenti no".

Un altro interessante argomento che Ricci ha affrontato nella chiacchierata che ha fatto con un giornalista di Fanpage il 23 giugno, è quello del suo possibile ritorno a U&D.

Da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Mantovani, infatti, l'imprenditrice è stata associata all'edizione 2023/2024 del dating-show: alcuni siti, in particolare, hanno fatto sapere che Maria De Filippi le avrebbe telefonato per chiederle di rientrare nel parterre del Trono Over già a partire dal prossimo settembre (le registrazioni inizieranno l'ultima settimana di agosto).

In merito a questi rumor, però, Isabella ha detto: "Non ne ho idea e non ci ho pensato. Per il momento non ho valutato la cosa, ma comunque resta un'opportunità che ti danno e tu decidi se accettare o meno".

La storica "antagonista" di Gemma Galgani, dunque, non conferma e non smentisce le indiscrezioni che la vorrebbero vicina al ritorno nel programma al quale ha partecipato per poco più di un anno e che le ha fatto incontrare l'uomo dal quale si è separata meno di un mese fa.