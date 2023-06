Il ritorno di Zuleyha a villa Yaman, su invito di Demir, sancirà un cambio di passo nella trama di Terra Amara. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la morte di Yilmaz Akkaya causerà molto dolore e Altun non potrà fare a meno di disperarsi visto che la dipartita del suo amato al seguito di un grave incidente autostradale sopraggiungerà quando i due si erano finalmente ritrovati.

Dopo i funerali, Zuleyha capirà che per lei è giunto il momento di trovare una sistemazione per lei e per il figlio Adnan, visto che sarà ormai prossima al divorzio con Demir.

Ma a sorpresa sarà proprio quest'ultimo a offrirle una mano, dandole ospitalità alla villa. A questo punto Zuleyha capirà che per lei è giunto il momento di onorare la memoria della defunta Hunkar con cui si era riappacificata prima della sua morte e prenderà le redini della tenuta.

Zuleyha nuova signora di villa Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla futuro di Zuleyha. Seguendo la storyline della soap turca, prenderà il via nel momento in cui Zuleyha dovrà affrontare il lutto di Yilmaz la cui morte avverrà in seguito ad un incidente stradale. Nel momento di maggiore disperazione, Altun potrà inaspettatamente contare sull'aiuto di Demir, il quale sotto consiglio di Sevda, proporrà a Zuleyha di restare a vivere alla tenuta con Adnan per prendersi cura dei suoi bambini e dei compiti spettanti alla signora della villa.

Zuleyha accoglierà con riconoscenza la mano d'aiuto che Demir le tenderà e accetterà di prendere il posto di Hunkar, visto che prima della morte della suocera era riuscita a riconciliarsi con lei.

Così, dopo essersi di nuovo insediata all'interno della villa, Altun andrà tra i lavoranti e farà presente a tutti che da quel momento in poi dovranno rivolgersi a lei e a Saniye per qualunque tipo di problema.

Poi per consolidare il suo sodalizio con le domestiche, Zuleyha regalerà dei gioielli appartenuti alla matrona Yaman a Saniye, Fadik e Gulten per ringraziarle di tutto ciò che hanno fatto negli anni per Hunkar.

Zuleyha e Demir: quale sarà il loro futuro?

L'impegno preso da Zuleyha le permetterà di distogliere il pensiero dalla morte di Yilmaz, ed inoltre le consentirà di essere sempre più apprezzata da tutti i lavoranti della tenuta.

In ogni caso, parlando con Sevda, Altun vorrà essere chiara circa il suo matrimonio con Demir. Zuleyha dirà all'ex amante di Adnan Senior che non potrà considerarsi più la moglie di Yaman.

Sevda però non perderà le speranza di poter vedere Demir e Zuleyha riappacificarsi adesso che Yilmaz non c'è più. In ogni caso a cambiare le carte in tavola arriverà presto Umit, che non sarà indifferente a Demir.