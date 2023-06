Continua a far discutere l'improvviso allontanamento tra due protagonisti dell'ultima edizione di U&D: a circa tre mesi dalla scelta, infatti, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno fatto sapere di essere in crisi. Tra i tanti che hanno commentato la notizia che è stata divulgata lo scorso 16 giugno, c'è anche la storica opinionista del dating-show: Tina Cipollari ha punzecchiato la coppia con un sarcastico messaggio che secondo i fan era rivolto soprattutto alla bionda corteggiatrice.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quando Carola e Federico di U&D hanno annunciato la loro crisi, in rete non si parla d'altro: i fan della coppia non si aspettavano una novità del genere, anche perché i due si sono mostrati affiatati e innamorati fino a pochissimi giorni fa.

La prima ad esporsi sui social network, è stata Carpanelli: con un breve messaggio apparso tra le sue Stories del 16 giugno, l'ex corteggiatrice ha fatto sapere di essere in un periodo difficile e particolare e per questo ha chiesto ai curiosi di rispettarla.

Un discorso quasi identico l'ha fatto Nicotera nel video che ha postato sul suo profilo nel tardo pomeriggio di ieri, quando ha confermato che la storia d'amore nata in tv ha subito una battuta d'arresto.

I ragazzi, però, non hanno reso noti i motivi di questo improvviso distacco, ma si sono limitati a parlare di "momento delicato" e a chiedere alla gente di non invadere eccessivamente la loro privacy.

Il parere della protagonista di U&D

Sotto ad una delle tante pagine Instagram che nelle scorse ore hanno riportato la notizia della crisi in corso tra Federico e Carola, i più attenti hanno scovato il sarcastico commento di Tina Cipollari.

L'opinionista di U&D, dunque, ha scoperto che Nicotera e Carpanelli si sono allontanati dando un'occhiata al profilo "Maria De Filippi Page" e ha subito espresso il suo parere.

"Ma davvero? Non me l'aspettavo! Che notizia", ha scritto la bionda vamp sui social network non provando neppure a celare l'ironia del suo messaggio.

La collega di Gianni Sperti, infatti, ha lanciato una frecciatina velenosa alla coppia che si è formata nel Trono Classico a marzo scorso dopo un percorso di conoscenza durato circa sei mesi.

Tina non ha mai nascosto la poca simpatia che aveva per Carola e oggi sembra aver confermato tutto punzecchiando lei e il fidanzato su Instagram.

Il silenzio dei giovani di U&D dopo il 'comunicato'

Tra Tina e Carola, infatti, negli studi di U&D ci sono stati diversi battibecchi: l'opinionista ha sempre detto che secondo lei l'obiettivo della corteggiatrice non era conquistare Federico ma diventare famosa (magari sfondando come influencer), la giovane ha risposto per le rime difendendo il sentimento che provava per il tronista.

Oggi, a distanza di circa tre mesi dalla scelta davanti alle telecamere di Canale 5, l'opinionista Cipollari ha voluto commentare con sarcasmo e "veleno" la notizia della crisi che i "Nicotelli" (così i due ragazzi sono stati ribattezzati dai loro sostenitori) stanno vivendo.

I diretti interessati, invece, dopo aver annunciato il loro allontanamento su Instagram, hanno deciso di far calare il silenzio sulla vicenda e non hanno più postato nulla.

Qualora Carpanelli e Nicotera dovessero lasciarsi ufficialmente (cosa che al momento non è ancora avvenuta per i due hanno parlato solo un periodo difficile), salirebbero a tre gli amori nati nell'ultima edizione Uomini e donne che sono finiti quasi subito dopo essere sbocciati in tv.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, ad esempio, si sono detti addio dopo una sola settimana insieme; Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo 15 giorni.