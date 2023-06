Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, previste prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti tra Hunkar e Behice.

Le due donne si ritroveranno ai ferri corti e alla fine ci sarà un evento del tutto inaspettato, che finirà per stravolgere per sempre anche la vita di Fekeli.

La morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, previste su Canale 5, rivelano che Hunkar deciderà di indagare sul passato di Behice e scoprirà finalmente tutti i segreti della donna.

La mamma di Demir verrà a sapere che la donna è l'artefice della morte dei suoi due precedenti mariti: li ha uccisi per intascarsi la loro eredità.

A quel punto deciderà di affrontarla confessandole di aver scoperto tutta la verità sul suo conto, motivo per il quale le chiederà di sparire per sempre da Cukurova e far perdere le sue tracce.

Peccato che Behice non avrà alcuna intenzione di indietreggiare: Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera rivelano che la donna tirerà fuori un pugnale e la colpirà all'addome, togliendole la vita senza pietà.

Fekeli distrutto per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Hunkar verrà così assassinata dalla sua nemica e il suo corpo verrà rinvenuto senza vita.

Gli spoiler di Terra amara rivelano che sarà Demir a fare la macabra scoperta: un grande dolore per il marito di Zuleyha, così come lo sarà anche per Fekeli.

Fekeli sarà devastato per questo lutto che stravolgerà per sempre la sua vita: i due avevano organizzato le nozze e avrebbero dovuto sposarsi a breve.

Adesso, però, il loro progetto di vita è andato per sempre in frantumi, e Fekeli si ritroverà solo e sconsolato.

Behice si ammazza: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Come si evolverà la situazione? Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 rivelano che Demir deciderà di proseguire le indagini per scoprire la verità su quanto è successo.

L'uomo riuscirà a raccogliere delle informazioni e delle prove che lo aiuteranno a far chiarezza, fino a ipotizzare che dietro la morte della sua amata mamma si celi lo zampino di Behice.

Behice è l'artefice della morte di Hunkar e nel momento in cui lui proverà a farla fuori con le sue stesse mani, ci sarà l'ennesimo colpo di scena.

Behice capirà di non avere scampo, motivo per il quale deciderà di ammazzarsi di sua spontanea volontà gettandosi da un dirupo e in tal modo metterà la parola fine alla sua vita, prima ancora che sia Demir a farlo.