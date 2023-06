Le prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 26-30 giugno 2023 potrebbero essere caratterizzate dalla resa dei conti finale tra Marina e Roberto.

Per i due coniugi, infatti, potrebbe giungere il momento di affrontare la separazione e non si esclude che la signora Giordano possa scoprire e smascherare i tradimenti perpetrati da Ferri nei suoi confronti, durante il periodo in cui è stata assente da Napoli.

Marina, Roberto e Lara al centro dei nuovi intrighi nella soap opera Un posto al sole

Nel dettaglio, il ritorno di Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole scatenerà un vero e proprio caos, dato che la donna avrà come intenzione quella di vendicarsi del suo uomo, sempre più vicino a Lara, convinto del fatto che la donna gli abbia dato un figlio, il piccolo Tommaso.

Di conseguenza, Marina deciderà di passare ai fatti e non si farà problemi ad allearsi con Alberto Palladini per riuscire a trovare una strategia in grado di annientare e mettere definitivamente "ko" suo marito.

E i colpi di scena potrebbero non mancare, dato che nel corso delle prossime puntate della soap in programma fino al 30 giugno su Rai 3, Marina potrebbe scoprire cos'è successo in sua assenza.

Marina potrebbe scoprire i tradimenti di Roberto nelle puntate di Un posto al sole al 30 giugno

Sì, perché nel periodo in cui la signora Giordano si è assentata da Napoli per ritrovare se stessa e staccare la spina dalla difficile situazione che si era venuta a creare con Roberto, ecco che l'uomo si è lasciato andare ancora di più con la sua ex Lara.

I due si sono lasciati trasportare dalla passione diverse volte: Ferri ha tradito ripetutamente sua moglie, tenendola però all'oscuro della situazione e ingannandola.

Ebbene, questi tradimenti potrebbero venire a galla: non si esclude che Lara, affrontando la sua nemica Marina, possa svelare di aver avuto dei recenti rapporti intimi con Ferri e in tal modo smascherare l'uomo.

In questo modo, quindi, Roberto si troverebbe ulteriormente nei guai con sua moglie e costretto a "difendersi".

Marina potrebbe vendicarsi di Roberto nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 giugno

Insomma, Marina potrebbe svelarsi spietata e crudele più che mai nei confronti di suo marito dopo la scoperta dei tradimenti e portare avanti la sua strategia con Alberto Palladini, per far sì che il ricco imprenditore paghi per i suoi tradimenti.

Come si evolverà la situazione a questo punto? Roberto e Marina si ritroveranno a dirsi addio definitivamente nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 30 giugno, firmando la separazione? I fan della coppia sperano di no.