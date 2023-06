Terra amara prosegue con le sue vicende anche nella settimana dal 18 al 23 giugno. A partire da sabato 24, la soap opera turca non sarà più trasmessa nel sabato pomeriggio di Canale 5.

Dopo un periodo trascorso dietro le sbarre, ecco che Hunkar riuscirà a far rinsavire il figlio. Demir ritirerà l'accusa contro la moglie, permettendole di rivedere i figli. Ma prima che la donna venga liberata, subirà un attentato alla propria vita, per mano di Behice.

Una volta liberata, Zuleyha sarà costretta a fare la cameriera per la famiglia Yaman. Intanto Behice istigherà la nipote, facendole arrivare fra le mani una finta lettera di Altun, nella quale la donna rilascia una confessione importante.

Preoccupata per il suo matrimonio, a Mujgan non resterà altro da fare che ricorrere ad un gesto scioccante.

Anticipazioni di Terra amara dal 18 al 23 giugno

Approfittando del momento di confidenza con zia Behice, Mujgan rivelerà il suo desiderio di porre fine all'esistenza di Zuleyha, rea di averle causato fin troppi problemi nel suo matrimonio. Sarà così che la zia si vestirà da infermiera, si intrufolerà nella stanza d'ospedale in cui è ricoverata la nemica della nipote e tenterà di ucciderla. Zuleyha riuscirà ad aprire gli occhi giusto in tempo, graffiando il suo aggressore in pieno volto. Behice se la darà a gambe, ma avrà sul viso dei graffi inequivocabili. Successivamente i medici e Julide saranno informati dell'accaduto, ma tutti loro penseranno che Altun abbia avuto un'allucinazione.

Yilmaz agitato per Zuleyha, Mujgan la aggredisce in prigione

Una volta lasciato l'ospedale, Zuleyha incontrerà un agitatissimo Yilmaz. La donna mentirà, pur di calmarlo, dicendogli di aver fatto un brutto sogno. La presenza del marito non farà altro che infuriare Mujgan, che dapprima si sfogherà con Sabahattin e poi si recherà in prigione aggredendo verbalmente Altun, instillandole un orribile dubbio in mente.

Quando Mujgan rincaserà, punterà il dito contro la zia, accusandola di aver attentato alla vita della sua rivale. Indignata, Behice minaccerà la nipote di andare via e chiederà a Yilmaz di stabilirsi a Istanbul.

Terra Amara, spoiler 18-23 giugno: Zuleyha costretta a fare la cameriera

Spazio anche agli altri personaggi di Terra Amara nelle prossime puntate di questa soap.

Demir sarà sul punto di cedere le azioni della raffineria a Vedat, quando il compratore avrà un incidente. In realtà dietro a questa sciagura ci sarà lo zampino degli uomini di Ankara, che mirano a spingere Demir a vendere ad un loro intermediario.

Vedendo il figlio in difficoltà, Hunkar lo convincerà a non cedere agli uomini di Ankara e a ritirare le accuse contro la moglie. Sarà così che Zuleyha rivedrà la luce del sole, uscendo di prigione e riabbracciando i figli. Il problema è che dovrà fare la cameriera a casa Yaman! Chiacchierando con la suocera, l'ex detenuta la metterà al corrente del fatto che Behice abbia cercato di ucciderla mentre si trovava in ospedale.

Behice istigherà Mujgan falsificando una missiva nella quale Zuleyha confessa a Yilmaz che, in realtà, Adnan è suo figlio. Preoccupata, la dottoressa sarà sul punto di porre fine alla vita di Altun.