Cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e donne prevista da settembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5? Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende dei protagonisti che popoleranno il trono classico e il trono over.

Una delle novità potrebbe essere legata all'arrivo di un "trono vip".

Maria De Filippi potrebbe puntare sul trono vip: anticipazioni Uomini e donne settembre 2023

Le anticipazioni sulla programmazione di Uomini e donne rivelano che le registrazioni riprenderanno verso fine agosto, ma la trasmissione riaprirà i battenti in tv solo a metà settembre.

La messa in onda è confermata nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, quella attualmente occupata dalla soap spagnola La Promessa.

Le sorprese non mancheranno e nel corso della prossima stagione potrebbe esserci spazio per l'arrivo di un trono vip.

Secondo quanto riportato dal sito Anticipazioni Tv, Maria De Filippi e i suoi autori potrebbero dare l'opportunità a un personaggio famoso di cercare l'amore nello studio di Uomini e donne. Non sarebbe la prima volta, dato che già in passato diversi volti noti al pubblico si sono messi in gioco in trasmissione.

Gemma Galgani non esce di scena: anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, le novità legate al trono over di Uomini e donne, le prime anticipazioni rivelano che continuerà a esserci Gemma Galgani.

La dama torinese non uscirà di scena e non mollerà la presa nonostante i fallimenti sentimentali accumulati nel corso delle ultime stagioni.

Gemma continuerà a essere uno dei volti di punta della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, pronta a rimettersi in gioco ancora una volta per cercare di trovare l'anima gemella. Questa volta sarà quella giusta?

Giorgio non ritorna nel cast del trono over: anticipazioni Uomini e donne settembre

Di sicuro in studio la dama torinese non ritroverà il suo ex fidanzato Giorgio Manetti. In questi giorni si era vociferato di un possibile ritorno nel parterre del trono over del "gabbiano toscano", che aveva fatto perdere la testa alla dama torinese, ma così non sarà.

Giorgio, in una recente intervista, ha ammesso che gli piacerebbe poter rivedere Gemma per un caffè fuori dal contesto televisivo, ma ha smentito le voci legate a una sua nuova partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Il cavaliere toscano sembra aver messo una pietra sopra alla trasmissione e ormai desidera cercare l'amore fuori al contesto televisivo.