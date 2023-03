Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne trono over. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 potrebbe subire un vero e proprio restyling nel corso delle prossime settimane, dato che si vocifera con grande insistenza che la padrona di casa potrebbe attuare dei cambiamenti nel parterre senior.

Alcuni dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5 potrebbero uscire di scena dal cast, come nel caso di Riccardo Guarnieri, che ormai da svariati anni è alla ricerca della sua anima gemella, ma con scarsi e deludenti risultati.

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne over potrebbe subire dei cambiamenti nel corso di questa e della prossima stagione.

Stando alle indiscrezioni trapelate sul web, l'idea di Maria De Filippi sarebbe quella di attuare un cambiamento legato al parterre della sua storica trasmissione, in onda da ben ventisette stagioni nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Per la conduttrice, infatti, potrebbe essere giunto il momento di "rottamare" alcuni dei volti storici del trono over che, da diversi anni, sono presenti nel parterre del programma, ma non riescono a portare a termine la loro avventura.

Chi rischia di lasciare il cast di Uomini e donne over

E così, tra i volti del trono over che sarebbero in bilico per l'uscita di scena dal cast di Uomini e donne over figura il nome di Riccardo Guarnieri, il cavaliere pugliese che ormai da un po' di anni ha scelto di mettersi in gioco nella trasmissione Mediaset, ma con scarsi risultati.

Tra coloro che sarebbero in bilico figura anche il nome di Armando Incarnato: pure lui, nel corso delle ultime stagioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, non ha ottenuto buoni risultati dal punto di vista sentimentale, motivo per il quale la padrona di casa potrebbe decidere di allontanarlo per un po' dal programma.

Del resto, in queste ultime stagioni, sono stati diversi i casi di volti storici del trono over che, dopo un periodo di assenza, sono poi rientrati in studio: l'ultimo esempio è quello di Aurora Tropea che, dopo aver affrontato e sconfitto la malattia, è rientrata in trasmissione per cercare l'anima gemella.

Gemma non rischia di essere 'fatta fuori' dal cast di Uomini e donne over

Tra coloro che, al contrario, non rischierebbero l'epurazione dal cast del trono over, figura il nome di Gemma Galgani.

In queste ultime settimane, la dama torinese è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione per il suo rapporto con il cavaliere Silvio ed è riuscita subito a riconquistare il gradimento del pubblico.

Nonostante le feroci critiche che si leggono in rete e gli attacchi al vetriolo di Tina, Gemma continua a essere uno dei volti più amati del programma Mediaset, in grado di raggiungere punte del 30% di share con le puntate incentrate sulle sue vicende.