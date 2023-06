Chi sono i prossimi tronisti di Uomini e donne? L'appuntamento con la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi riprenderà regolarmente da settembre, con la messa in onda delle nuove puntate inedite.

Le registrazioni partiranno verso fine agosto e, intanto, emergono già le prime indiscrezioni e i retroscena su coloro che potrebbero essere i nuovi volti della trasmissione pomeridiana. Non si esclude, infatti, che anche quest'anno possa esserci spazio per il ritorno di qualche ex corteggiatore visto nelle passate stagioni del programma.

A settembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne nel daytime di Canale 5

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne in programma da settembre in poi su Canale 5, si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono over e quelli del trono classico, pronti a rimettersi in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella.

Intanto è attesa per quanto riguarda i nomi dei prossimi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno. Già oggi non mancano le indiscrezioni su coloro che potrebbero essere i prossimi tronisti del talk show dei sentimenti di Canale 5, dato che anche quest'anno la produzione potrebbe puntare su un ex corteggiatore della passata edizione.

Alessio Campoli favorito per il trono di Uomini e donne a settembre 2023

Tra i nomi in lizza spicca quello di Alessio Campoli, il giovane pretendente di Lavinia Mauro che quest'anno ha conquistato il pubblico con la sua schiettezza e il suo modo di fare verace. Alessio è arrivato al rush finale del percorso di Lavinia ma, nel momento della scelta, la tronista romana scelse di coronare il suo sogno d'amore col giovane Alessio Corvino.

Tuttavia, archiviata questa scottante delusione, ecco che Alessio Campoli potrebbe avere l'opportunità di rimettersi in gioco e dal prossimo settembre sarebbe in lizza come nuovo tronista del talk show Mediaset.

Carola richiesta come prossima tronista a Uomini e donne 2023/2024

Tra i nomi emersi in queste ultime ore, figura anche quello della giovane Carola, corteggiatrice di Federico Nicotera e poi scelta finale del tronista.

I due, in questi giorni, hanno svelato ai fan di essere alle prese con una crisi che starebbe mettendo a durissima prova la loro storia d'amore. Ecco allora che, i fan di Carola, si augurano che nel caso in cui la relazione con Federico dovesse finire definitivamente, la redazione possa darle una seconda chance e offrirle così la possibilità di diventare la nuova tronista di Uomini e donne 2023/2024.