Nella giornata di mercoledì 18 settembre si sono svolte le nuove registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. Le indiscrezioni trapelate rivelano importanti novità per i protagonisti del parterre over. Armando e Mario hanno litigato e il primo ha pianto, a quanto pare ha dei problemi fuori dal programma. Nel frattempo, Maura Vitali è tornata in studio per corteggiare Cusitore.

Armando Incarnato piange e dice di avere problemi

La pagina Instagram di Opinionista Social ha fornito le prime indiscrezioni sulle riprese di Uomini e donne del 18 settembre, che sono state incentrate su Armando Incarnato e Mario Cusitore.

I due, che già in precedenza hanno avuto discussioni, hanno nuovamente litigato, ma non sono trapelati i motivi del contendere: si tratterà ancora di questioni legate al comportamento di Mario nei confronti di Ida Platano o ci sarà dell'altro? Intanto Armando ha anche pianto e ha spiegato di avere dei problemi fuori dalla trasmissione.

Maura Vitali torna in trasmissione per Mario Cusitore

Maura Vitali è tornata in trasmissione. Dopo la fine della relazione con Gianluca Rocchetti, la dama ha deciso di rimettersi in gioco, ma con le idee ben chiare sul da farsi: ha deciso di corteggiare Mario Cusitore. Come andrà a finire fra di loro? Nascerà un nuovo amore? Sono emersi anche dettagli su Ida Platano, che non è stata presente in studio a Roma per le riprese, perché nella giornata del 18 settembre si trovava nel suo negozio a lavorare.

Le novità dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne: Alessandro e Maria Teresa ospiti fissi

La prima puntata dell'edizione 2024/2025 andrà in onda lunedì 23 settembre alle 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni trapelate rivelano che ci saranno ancora Alessandro Rausa e Maria Teresa, ospiti fissi in trasmissione, così come già voluto da Maria De Filippi nelle ultime puntate andate in onda nel mese di maggio.

Nel frattempo, nel parterre over sono confermati diversi volti noti della trasmissione, fra i quali: Aurora Tropea, Barbara De Santis, Gemma Galgani, Diego Tavani e Marcello Messina.

Anche gli opinionisti saranno in studio a commentare la vita sentimentale dei protagonisti del dating show: Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti.

Intanto, i tronisti della nuova edizione saranno quattro: Francesca, Michele, Alessio e Martina. Alcuni single del trono classico sono già volti noti dei programmi Mediaset: Francesca e Martina sono ex concorrenti di Temptation Island e Michele è un ex corteggiatore di Ued.