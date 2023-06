L'appuntamento con Uomini e donne riprende a settembre con la messa in onda delle nuove puntate che andranno a comporre la stagione 2023/2024.

Maria De Filippi e i suoi autori stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione del seguitissimo talk show, seguito anche quest'anno da una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori.

Le sorprese non mancheranno e, tra i papabili rientri in scena, potrebbe esserci quello della dama Isabella Ricci.

Isabella e Fabio annunciano la separazione: matrimonio finito dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne previste da settembre in poi su Canale 5, potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Isabella Ricci.

La dama del trono over, lo scorso anno, aveva scelto di uscire di scena dalla trasmissione per viversi la sua favola d'amore con Fabio, il cavaliere conosciuto in trasmissione, diventato poi suo marito.

Peccato, però, che questa alchimia tra i due non sia durato a lungo: in queste ore, infatti, Isabella ha ufficializzato la separazione svelando di aver messo la parola fine al matrimonio con Fabio.

Isabella potrebbe tornare nelle nuove puntate di Uomini e donne

La dama del trono over, quindi, è nuovamente single e non si esclude che nel corso della prossima stagione di Uomini e donne, possa rimettersi in gioco in trasmissione.

Il ritorno di Isabella sarebbe un "colpaccio" per il talk show di Maria De Filippi, dato che la dama è molto amata dal pubblico e soprattutto si ritroverebbe nuovamente al centro di polemiche e scontri verbali con la sua nemica Gemma Galgani.

E poi ancora, per le nuove puntate di Uomini e donne non sarebbe in bilico la presenza di Armando Incarnato.

Armando non rischia, Gemma resta: anticipazioni Uomini e donne

Nonostante le critiche e le polemiche che il cavaliere ha scatenato nel corso dell'ultimo periodo di permanenza in trasmissione, complici i suoi scontri accesi in primis con la dama Aurora, il suo ritorno in studio non sarebbe a rischio.

Armando, nel caso in cui non dovesse trovare la sua anima gemella nel corso dell'estate, avrà la possibilità di rimettersi nuovamente in gioco e provare così a cercare la donna della sua vita, con la speranza che questa possa essere la volta buona.

Tra i volti confermati nella prossima stagione di Uomini e donne, figura anche il nome di Gemma Galgani: la dama torinese non uscirà di scena dal cast del trono over e continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione pomeridiana.

Una presenza che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5, scatenando anche un vespaio di polemiche.