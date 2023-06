Dopo mesi di silenzio, i fan di U&D hanno scoperto cosa ne è stato di una coppia che si è formata nel Trono Over poco più di un anno fa. Tramite un post Instagram, infatti, Isabella Ricci ha fatto sapere di essersi separata da Fabio Mantovani il 6 giugno, quindi circa 12 mesi dopo le nozze. La protagonista del dating-show ha anche lanciato una frecciatina all'ex marito dicendo che era tutto troppo bello per essere vero.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre i fan fantasticavano sui protagonisti dell'edizione 2023/2024 di U&D, una famosissima dama del Trono Over è tornata sui social network per fare un importante annuncio.

Isabella Ricci, infatti, la sera dell'8 giugno ha ripreso possesso del suo profilo Instagram dal quale mancava dal gennaio scorso.

Dopo un lunghissimo silenzio, dunque, l'ex modella ha postato il seguente messaggio: "Il 6 giugno mi sono separata legalmente".

Poche ma chiarissime parole quelle che la "rivale" di Gemma ha usato per ufficializzare la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, il cavaliere del quale si era innamorata davanti alle telecamere di Canale 5 poco più di un anno fa.

La coppia era sparita dalla rete da parecchi mesi e da qualche tempo i curiosi avevano cominciato a porsi delle domande su che fine avessero fatto, ma soprattutto se la relazione andasse ancora a gonfie vele come all'inizio.

La frecciatina della protagonista di U&D

Sempre nel post Instagram con il quale ha annunciato la separazione dal marito Fabio, Isabella ha scritto: "Quando è troppo bello per essere vero, non è vero".

Una riflessione pungente quella che Ricci ha voluto condividere con i suoi follower a pochi giorni di distanza dall'addio ufficiale all'uomo che ha sposato nel maggio 2022.

Lo scorso autunno, infatti, la coppia è stata ospite di U&D per mostrare e commentare le immagini del matrimonio che si era celebrato in primavera, una giornata da favola che i due hanno raccontato con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi.

A distanza di circa un anno da quel giorno, è cambiato tutto: l'ex dama del Trono Over, infatti, è tornata sui social network con una comunicazione che i fan non avrebbero mai voluto sentire, ovvero quella sulla fine del rapporto con Mantovani.

Possibile ritorno nel cast di U&D

Gli spettatori di U&D ipotizzavano da tempo che tra Isabella e Fabio ci fossero problemi: dal pubblicare quasi ogni giorno foto e video insieme, infatti, da gennaio i due sono passati al silenzio più totale e questo ha "allarmato" i loro fan.

Oggi, a distanza di oltre cinque mesi dall'ultima apparizione in coppia su Instagram, la dama e il cavaliere fanno sapere di essersi lasciati: il 6 giugno 2023 Ricci e Mantovani hanno firmato le carte per una separazione legale.

Per ora l'uomo non si è ancora esposto per commentare la notizia che ha dato l'ex moglie sui social network, ma soprattutto non ha ancora replicato alla frecciatina che lei gli ha lanciato parlando di un rapporto "non vero".

Da quando Isabella ha ufficializzato l'addio al marito, alcuni curiosi hanno iniziato a fantasticare su quello che potrebbe accadere alla fine dell'estate, ovvero quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne.

Ora che è libera sentimentalmente, infatti, la bella Ricci potrebbe tornare in studio per cercare un altro amore. Stando alle ultime indiscrezioni, qualora decidesse di rimettersi in gioco nel dating-show, la dama ritroverebbe nel parterre femminile Gemma Galgani (da sempre sua "antagonista") e in quello maschile Armando Incarnato (con il quale ha litigato tante volte nel corso dell'annata che ha trascorso nel cast).