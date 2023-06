L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre su Canale 5 e, intanto, emergono le prime indiscrezioni su quelli che saranno i nuovi tronisti di questa edizione.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, diversi volti potrebbero arrivare dalle precedenti edizioni del talk show della trasmissione Mediaset.

Maria De Filippi potrebbe accogliere all'interno del cast della sua trasmissione ex corteggiatori che, dopo essere stati rifiutati alle scelte finali, potrebbero tornare in studio come tronisti.

Andrea Foriglio non direbbe no al trono di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato da metà settembre nella fascia del pomeriggio feriale di Canale 5.

La trasmissione riaprirà i battenti dopo la consueta pausa estiva e, intanto, emergono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast di settembre.

Tra i nomi in lizza, spicca quello di Andrea Foriglio, l'ex corteggiatore di Nicole che dopo essere stato rifiutato dalla tronista, non ha escluso a priori un suo possibile ritorno in trasmissione per continuare a cercare il grande amore della sua vita.

In una delle sue ultime interviste, Andrea ha ammesso che per il momento vuole godersi l'estate e capire cosa succederà, dopodiché prenderà in considerazione eventuali proposte da parte della redazione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Alessio Campoli in lizza tra i nuovi tronisti di Uomini e donne

Insomma, Andrea potrebbe farci un pensierino nel caso in cui Maria De Filippi e gli autori del talk show pomeridiano di Canale 5, dovessero decidere di dargli una seconda chance e offrirgli così il trono a settembre.

Tra i nomi emersi in queste settimane, figura anche quello di Alessio Campoli, un altro ex volto dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Dopo il no di Lavinia Mauro alla scelta, ecco che Alessio ha scelto di dedicarsi anima e corpo al suo fisico (come testimoniano gli ultimi scatti social) e non ha escluso la possibilità di poterlo rivedere in trasmissione nelle vesti di tronista.

Alice in bilico come nuova tronista a Uomini e donne

Anche per lui, quindi, da settembre potrebbero aprirsi le porte del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, questa volta però in una veste del tutto inedita.

Tra i candidati in lizza per il trono di Uomini e donne, figura anche il nome di Alice Barisciani, la ragazza che venne rifiutata da Federico Nicotera alla scelta finale.

In questo caso, però, Alice ha messo dei "paletti" e in una delle sue ultime interviste, non ha nascosto il fatto che potrebbe non essere la persona adatta e ideale per vivere questo tipo di esperienza nella trasmissione di Canale 5.