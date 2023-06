Non accennano a placarsi le chiacchiere su due allievi della 22esima edizione di Amici, due ballerini che da settimane sono al centro del Gossip per un presunto flirt in corso. Nonostante le smentite del passato, si vocifera che Mattia e Benedetta starebbero insieme: l'influencer Marzano ha riportato la segnalazione secondo la quale i latinisti non ammetterebbero di avere una relazione solo per privacy. La bella Vari, inoltre, pare abbia messo in pausa la storia d'amore che aveva prima di entrare nella scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Continuano a trapelare indiscrezioni e segnalazioni su Benedetta e Mattia dopo Amici: qualche giorno fa, ad esempio, sul web ha iniziato a spargersi la voce secondo la quale la ballerina si sarebbe presa una pausa dal fidanzato perché in preda ad una forte confusione.

Rumor ancora tutti da confermare, inoltre, sostengono che la latinista seguirebbe Zenzola ovunque e per lui starebbe mettendo in discussione tutta la sua vita personale.

Contrariamente a quello che è accaduto in passato, stavolta i diretti interessati non hanno smentito il gossip che li vorrebbe in coppia, anzi entrambi hanno fatto calare il silenzio su un rapporto che continua ad appassionare fan e curiosi anche dopo la fine del talent-show di Canale 5.

Nuovi rumor sui ragazzi di Amici

La mattina di mercoledì 7 giugno, Deianira Marzano ha condiviso una nuova segnalazione sulla coppia di latinisti che da qualche settimana a questa parte è sulla bocca di tutti.

Allegando un video nel quale si vedono Mattia e Benedetta eseguire un passo a due passionale, una fan ha avvertito l'influencer: "Occhio, guarda che bacio non da coreografia ma spontaneo che si danno.

Era sabato sera a Catania sul palco".

La napoletana ha avallato la tesi di molti spettatori di Amici aggiungendo: "Sì, pare stiamo insieme ma vogliono discrezione".

Insomma tra Vari e Zenzola sarebbe scoccata la scintilla dopo la finale del talent-show nel quale lui ha trionfato sulla favorita Angelina Mango. La ragazza ha contribuito al successo del pugliese accompagnandolo in molti balletti del genere che entrambi rappresentano e che in questi giorni stanno portando in giro per l'Italia.

Cambiamenti in arrivo ad Amici

Sono passati un po' di giorni da quando in rete ha cominciato a spargersi la voce su un loro flirt in corso, ma né Mattia né Benedetta si sono ancora esposti per commentarlo. Subito dopo la finalissima del programma al quale entrambi hanno partecipato, i due ballerini hanno smentito più volte i gossip che li volevano in coppia anche nella vita e non solo sul palco, mentre stavolta sono rimasti in silenzio e questo sta alimentando le chiacchiere dei curiosi.

A proposito del programma che Zenzola ha vinto meno di un mese fa, ci sarebbero un po' di dubbi sul futuro di almeno due prof di Amici: Arisa, ad esempio, potrebbe lasciare il posto ad una collega (sono trapelati i nomi di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Patty Pravo) per dedicarsi completamente alla musica e al sogno di tornare in gara al Festival di Sanremo.

L'altro insegnante che non sarebbe certo della riconferma, è Raimondo Todaro: il siciliano ha discusso con Maria De Filippi durante la quarta puntata del serale e c'è chi è pronto a scommettere che a settembre sarà sostituito con un coreografo amatissimo dal pubblico (si parla dei possibili ritorni di Kledi, Garrison o Veronica Peparini).

L'edizione 2023/2024 del programma Mediaset debutterà tra più di 3 mesi, quindi gli addetti ai lavori hanno tutto il tempo per riflettere sulla commissione interna che sceglierà i cantanti e i ballerini della nuova classe.