Chi salirà sul trono di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio con un nuovo ciclo di appuntamenti.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e trono over.

Tra i vari nomi che, attualmente sono in circolazione, spicca quello della giovane Carola Viola Carpanelli, reduce dalla fine della sua relazione con Federico Nicotera.

Chi ci sarà sul trono di Uomini e donne a settembre?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprenderà regolarmente dal prossimo settembre con la messa in onda dei nuovi appuntamenti destinati alla fascia pomeridiana di Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono over e quelle del trono classico, pronti a rimettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

E, per quanto riguarda il trono classico, emergono già le prime indiscrezioni e i retroscena su chi potrebbe salire sul trono e quindi mettersi in gioco dal prossimo settembre.

Andrea Della Cioppa, da Temptation Island al trono di Uomini e donne a settembre?

Tra i nomi particolarmente gettonati vi è quello di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi attualmente nel cast di Temptation Island 2023.

Andrea si è messo in gioco come tentatore e non è passato inosservato agli occhi del pubblico del reality show: in tanti, infatti, sperano che dopo questa esperienza, possa avere la possibilità di rimettersi in gioco come tronista a Uomini e donne e provare così a cercare la sua anima gemella.

Lo stesso Andrea, in una serie di interviste, non aveva mai nascosto che gli sarebbe piaciuto poter vivere l'esperienza da tronista a Uomini e donne: il suo sogno diventerà realtà nel corso della prossima edizione in programma da settembre in poi su Canale 5?

Carola spunta in lizza come tronista a Uomini e donne

E poi ancora, un altro nome in lizza per il trono di Uomini e donne a settembre, è quello di Carola Carpanelli, la corteggiatrice della passata edizione, protagonista della scelta finale di Federico Nicotera.

Una storia d'amore che aveva fatto sognare i fan e appassionati del programma Mediaset, molti dei quali speravano che questa favola potesse proseguire a lungo.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente: Carola e Federico si sono detti addio definitivamente e, in queste ore, si fa strada l'ipotesi di rivedere la ragazza sul trono del talk show Mediaset.

Un'indiscrezione che, nel caso in cui dovesse essere confermata, renderebbe felici i tantissimi fan e sostenitori di Carola.