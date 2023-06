I fan de Il Paradiso delle Signore 8 allarmati per le riprese ormai iniziate da qualche settimana della nuova stagione che andrà in onda dal prossimo settembre su Rai 1.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana è confermato nella fascia del primo pomeriggio, come sempre dalle 16 alle 17 circa in prima visione assoluta.

Gli attori, in queste settimane, sono ritornati sul set per girare le puntate inedite e dovranno lavorare per tutta l'estate per garantire un numero soddisfacente di episodi d mandare in onda durante la stagione autunnale.

I fan de Il Paradiso delle signore 8 allarmati per le riprese estive

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 troverà spazio nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024.

In queste settimane i protagonisti della soap opera sono impegnati con le riprese delle nuove puntate: molto spesso, sui social, postano scene in cui si mostrano mentre indossano abiti invernali per girare le scene che andranno poi in onda tra settembre e ottobre in tv.

Pietro Masotti, ad esempio, qualche giorno fa ha pubblicato un video in cui si lamentava dell'eccessivo caldo (quasi 40 gradi sul set nel primo pomeriggio) acuito ancora di più dagli abiti pesanti che devono indossare per rendere tutto più vicino alla realtà.

'Disumano lavorare così', i fan de Il Paradiso delle signore 8 preoccupati

Una scena che non è passata inosservata tra i fan, molti dei quali si sono detti allarmati e preoccupati per le condizioni in cui devono lavorare i protagonisti de Il Paradiso delle signore 8.

"È disumano lavorare in queste condizioni. Con questo caldo torrido, indossare abiti invernali, poverini", ha scritto un utente e fan della soap opera.

"Ci penso sempre quando guardo le puntate che vanno in onda durante l'autunno. Ma come fanno con questi cappotti e 40 gradi all'ombra? Siete coraggiosi", ha scritto un altro spettatore della soap pomeridiana di Rai 1.

"Davvero non so come fate con questo caldo", ha commentato ancora qualcun altro.

Da settembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 nel pomeriggio di Rai 1

"Quando guardo le puntate ci penso sempre al fatto che avete girato con temperature record. Vi ammiro moltissimo e fortunatamente i vostri sacrifici sono compensati dagli ottimi ascolti della soap", ha scritto un altro spettatore e fan de Il Paradiso delle signore.

Nonostante tutto, però, le riprese della soap opera pomeridiana di Rai 1 vanno avanti a ritmo serrato e proseguiranno anche durante i prossimi mesi estivi.

Per vedere in onda gli episodi, invece, bisognerà attendere metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione pomeridiana.