Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a venerdì 23 giugno, Marina nominerà Alberto Palladini come suo nuovo avvocato, così da portare avanti la vendetta contro Roberto. Inoltre Samuel non sarà più così sicuro di voler restare con Speranza, mentre il rapporto tra Clara ed Eduardo si farà sempre più forte.

Rosa racconta a Giulia della sua precaria condizione di vita

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 19 giugno, Ferri e Marina si scontreranno duramente e questa cosa farà evidenziare le debolezze della donna.

Intanto Rosa esternerà a Giulia la sua delusione per la precaria condizione di vita che porta avanti. Inoltre Clara acconsentirà a discutere con il proprietario del locale, presso il quale Eduardo le aveva fissato un colloquio di lavoro. Nunzio e Rossella invece si confronteranno dopo il bacio che si sono dati.

Nell'episodio di martedì 20 giugno, Curcio sarà contenta per avere finalmente trovato un impiego, ma Alberto finirà per stroncare tutto il suo entusiasmo. La donna comunicherà ad Eduardo di avere cambiato idea e lui si infurierà. Nel frattempo Filippo e Serena tenteranno di far riappacificare Roberto e Marina, ma senza successo. In tutto questo Samuel sarà nuovamente colpito dall'atteggiamento di Micaela e non sarà del tutto sicuro di non voler restare insieme a Speranza.

Otello decide di andare a Indica con la moto

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 giugno, il rapporto tra Clara ed Eduardo si farà sempre più stretto. Curcio persuaderà l'uomo affinché non reprimi la sua ira contro Palladini. Intanto Giordano mediterà vendetta contro Ferri e per portare a termine questa cosa, si rivolgerà ad uno accanito nemico dell'uomo.

Inoltre Micaela ragionerà se effettivamente sta cominciando a provare dei sentimenti per Samuel che intanto metterà in discussione la relazione con Speranza [VIDEO].

Nella puntata di giovedì 22 giugno, Marina incaricherà Palladini di essere suo legale. Nel frattempo Clara si accorgerà che è arrivato il momento di non farsi più sottomettere da Alberto, mentre Rosa auspicherà di potere avere un'altra vita.

In tutto questo gli amici di Otello prepareranno una cena per salutarlo, in considerazione del fatto che ha deciso di andare a Indica con la moto.

Mariella è convinta che Bufalotto in realtà è Michele

In base agli spoiler di venerdì 23 giugno, Lara approfitterà di trovarsi ad Ischia con Roberto per avvicinarsi sempre di più all'uomo. Intanto Marina sarà desiderosa di portare a compimento la vendetta contro il marito [VIDEO]. Un incontro tra i due però porterà a far riaffiorare i reciproci sentimenti. Infine Mariella sarà praticamente certa che Bufalotto sia Michele.