Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma fino al 30 giugno 2023. Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per un triste evento che avrà come protagonista Renato: l'uomo si ritroverà vittima di un malore improvviso.

Una situazione preoccupante che, tuttavia, finirà per avere delle ripercussioni inaspettate anche sull'operato della giovane Rossella.

Renato vittima di un malore: anticipazioni Upas al 30 giugno

Nel dettaglio, gli spoiler di Un posto al sole nella settimana 26-30 giugno, raccontano che Renato sarà colto da un malore all'interno del locale di Silvia.

Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli di questo malore: l'uomo potrebbe aver esagerato con il cibo così come potrebbe essersi lasciato andare un po' più del dovuto con l'alcool.

Sta di fatto che, dopo questo malore del tutto improvviso, Renato verrà portato con urgenza in ospedale per essere sottoposto ai vari accertamenti medici del caso.

Rossella finisce nei guai: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno

Una situazione che desterà un po' di caos all'interno del San Camillo: Luca, infatti, deciderà di prendere un provvedimento su Rossella.

Il primaio dell'ospedale deciderà così di limitare l'autonomia operativa di Rossella all'interno del reparto e questa per lei si rivelerà una decisione a dir poco frustrante.

Spazio anche alle vicende di Marina: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la donna porterà avanti la sua guerra nei confronti di Ferri, disposta a fargliela pagare per quanto è successo con Lara.

Marina spiazzata da Roberto Ferri: anticipazioni Upas al 30 giugno 2023

E così, in queste nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, ecco che Marina annuncerà la sua decisione di voler andare via definitivamente dall'abitazione che fino a quel momento ha condiviso con Ferri.

Quando Roberto tornerà a casa e si renderà conto che, in un angolo, sono state sistemate le valigie della donna, le chiederà in ginocchio di non farlo: sarà lui a cercarsi una nuova sistemazione finché la villa non sarà pronta.

Un modo di fare che finirà per spiazzare la signora Giordano anche se, i dubbi sul conto dell'uomo che ha al suo fianco, non si placheranno affatto.

Clara stupita da Eduardo nelle prossime puntate di Upas su Rai 3

Spazio anche alle vicende di Clara: in queste nuove puntate della soap opera, la donna andrà a fare shopping in compagnia di Eduardo e si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Clara rimarrà stupita dal rispetto e dalla sospetta disponibilità economica di cui gode il ragazzo, ben oltre quelle che potrebbero essere le sue possibilità. Andrà fino in fondo per scoprire la verità?