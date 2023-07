Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono fidanzati dopo l'esperienza ad Amici? I fan se lo chiedono da mesi e ultimamente sono emersi dettagli interessanti grazie alle "spifferate" di persone vicine ai due ragazzi. Mondo Tv 24, infatti, il 25 luglio ha intervistato un'amica della famiglia del latinista e ha scoperto che tra gli allievi della scuola ci sarebbe una relazione in corso da qualche settimana. I giovani ballerini, però, starebbero tenendo nascosto il loro vero legame su suggerimento dei manager che non vogliono far arrabbiare le gelose sostenitrici del pugliese.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Visto che i diretti interessati non confermano e non smentiscono, ci pensano le segnalazioni web a fare un po' di chiarezza sulla "coppia di Amici 22" formata da Mattia e Benedetta.

Un'amica della famiglia Zenzola ha parlato del tipo di rapporto che c'è ad oggi tra i ballerini di latinoamericano "pupilli" di Raimondo Todaro.

"Lui è molto schivo e concentrato sui suoi obiettivi, ma conoscendolo so che Benedetta non gli è indifferente. Per lei non prova solo riconoscenza per essere la sua partner in pista", ha fatto sapere una ragazza che per tanto tempo ha danzato in coppia con il vincitore del talent-show Mediaset.

Il parere di chi guarda Amici

L'amica di famiglia che è stata intervistata da Mondo Tv 24, ha anche detto di aver conosciuto Benedetta qualche settimana fa, ovvero quando è stata in vacanza in Puglia a casa di Mattia.

"L'ho trovata paziente e molto più matura della sua età. So che i due ragazzi si vogliono tanto bene e sono proprio una bella coppia", ha detto ancora una persona vicinissima al vincitore di Amici 22 e a quella che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata.

Da qualche giorno, dunque, si fanno sempre più insistenti le voci su una relazione in corso tra Zenzola e Vari, un fidanzamento che sarebbe iniziato ufficialmente lo scorso 2 luglio, giorno i cui pare sia scattato il primo bacio al mare al tramonto.

"Loro stanno insieme, lo so per certo. La manager gli ha consigliato di non dirlo per le fan, per non far innervosire chi vorrebbe Mattia sempre single", riporta ancora il sito d'informazione in queste ore.

Retroscena sui ballerini di Amici

La segnalazione che i siti di Gossip stanno riportando il 26 luglio, inoltre, sostiene che Mattia e Benedetta non dovrebbero uscire allo scoperto come coppia almeno fino al prossimo settembre.

"Lei è molto gelosa e non vorrebbe dividerlo con le fan, ma dopo varie discussioni ha capito che deve avere pazienza prima di ufficializzare", si conclude così lo sfogo di una persona vicina ai latinisti di Amici 22.

Insomma, tra Zenzola e Vari sarebbe nato l'amore ma non lo renderebbero ancora pubblico su suggerimento di chi li gestisce professionalmente.

Visto che il vincitore del talent-show Mediaset ha tantissime sostenitrici (ragazze che lo adorano e lo vorrebbero vedere sempre single), la sua manager gli avrebbe consigliato di aspettare almeno la fine dell'estate prima di confermare la relazione in corso con la collega di palcoscenico.

In queste settimane, però, Mattia ha condiviso su Instagram un bel po' di contenuti insieme a Benedetta: selfie nel bagno di una camera d'albergo, video a bordo piscina o sulle giostre, foto a pranzo da soli e filmati di passi a due improvvisati in spiaggia. Questi piccoli gesti potrebbero essere l'"antipasto" di quello che si dice accadrà dopo le vacanze, ovvero quando la coppia confermerà di essere unita anche nella vita e non solo nel lavoro.