Si fa sempre più intricata la vicenda che ha come protagonisti Belen, Stefano ed Elio Lorenzoni. Proprio quando sembrava quasi certa la frequentazione tra la showgirl e l'imprenditore bresciano, il direttore Roberto Alessi fa sapere che sarebbero solo ottimi amici e che l'argentina non avrebbe un compagno attualmente. Persone vicine alla famiglia Rodriguez, infatti, avrebbero raccontato al giornalista che l'addio a De Martino non sarebbe legato ad un nuovo flirt.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Da qualche settimana a questa parte, non passa giorno che i siti di Gossip non riportino retroscena o segnalazioni su Belen Rodriguez e sulla sua nuova vita dopo l'addio al marito Stefano.

Oggi, mercoledì 26 luglio, è toccato al direttore di Novella 2000 esporsi su una vicenda che sta appassionando fan e curiosi: la separazione tra i "DeMartinez" e il presunto nuovo amore dell'argentina.

In merito alla paparazzata con Elio Lorenzoni, ad esempio, Roberto Alessi ha raccontato: "Lui è un imprenditore bello, giovane e di successo. Tutti dicono che sia il suo nuovo uomo, ma non è vero".

"Tra loro non c'è una storia, anzi lui è amico di Belen da dieci anni e si vedono sempre in compagnia di altre persone", ha proseguito il giornalista.

Indiscrezioni contrastanti su Belen

Il direttore Alessi ha spiegato di aver parlato con alcune persone vicine a Belen, le quali avrebbero smentito categoricamente il flirt con Elio.

"Tra loro ci sono telefonate, baci e abbracci. Lei è fatta così, è molto fisica e lui ricambia ma nulla di più", ha proseguito il giornalista nella ricostruzione di quello che starebbe accadendo nel privato della chiacchierata showgirl sudamericana.

Secondo quanto è stato riferito a Novella 2000, attualmente la bella Rodriguez sarebbe single e Lorenzoni non avrebbe preso il posto di Stefano De Martino.

"Chi le vuole bene, assicura che al momento è casta come un giglio", ha chiosato Roberto su un argomento che da settimane è sulla bocca di tutti ma che i diretti interessati non hanno ancora commentato in nessun modo.

Il ruolo dell'ex marito di Belen

Roberto Alessi ha anche accennato ai presunti tradimenti che Stefano avrebbe fatto alla moglie in passato (dietro a quest'ultima separazione non centrerebbero mancanze di rispetto di questo tipo) ma che nessuna rivista scandalistica è mai stata capace di documentare.

"Non è mai uscita nessuna paparazzata perché lui è amato e protetto da chi gli sta intorno. Soprattutto in Campania, lo adorano tutti e lo tutelano", queste le parole del direttore del giornale di gossip, tuttavia da dimostrare.

Insomma, i "DeMartinez" si sarebbero lasciati all'inizio di luglio ma il motivo non sarebbe un altro uomo: la bella argentina non starebbe frequentando Elio Lorenzoni come siti e riviste hanno sostenuto di recente, ma il matrimonio con De Martino ha subito uno stop che è sotto gli occhi di tutti.

Da quando il gossip è tornato ad occuparsi della sua vita amorosa, Belen è quasi sparita dalla circolazione: se tutti stanno parlando e commentando le ultime novità che riguardano il suo privato, la soubrette preferisce non esporsi e questo non fa altro che alimentare le chiacchiere e i sospetti dei malpensanti.

In questi giorni, inoltre, alcuni curiosi hanno visto e fotografato la conduttrice all'aeroporto di Malpensa in partenza per Ibiza: la "regina" della cronaca rosa di questo periodo, però, era da sola (i figli Santiago e Luna Marì erano con i papà, Stefano e Antonino) e non si sa se qualcuno l'ha raggiunta sull'isola spagnola per una vacanza lontano da voci e rumor.