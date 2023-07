Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma a luglio sui teleschermi americani. Gli spoiler della soap opera ambientata in una casa di moda sulle colline di Los Angeles annunciano la nascita di una nuova coppia. Ebbene sì, Hope Logan deciderà di dare una chance a Thomas Forrester in seguito al divorzio da Liam Spencer. Un riavvicinamento che non desterà la felicità di Taylor Hayes.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Thomas diventano una coppia

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 10 al 14 luglio in prima visione sull'emittente Cbs segnalano che Liam sarà messo di fronte ad un bivio.

Il giovane infatti inizierà a pensare a quale sia la scelta più giusta da fare arrivando a credere il divorzio sia l'unica soluzione.

Hope (Annika Noelle) a questo punto proverà a fare un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio ma farà un buco nell'acqua. Liam (Scott Clifton) vorrà procedere con la separazione, non riuscendo a superare i fatti avvenuti a Roma. La fine di questo matrimonio segnerà l'inizio di una nuova coppia. I portali annunciano che Hope libera da ogni vincolo deciderà di lasciarsi andare alla passione con Thomas, per il quale ha da parecchi mesi sentimenti sopiti.

Taylor contro il riavvicinamento tra suo figlio e la figlia di Brooke

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, in programma nel 2024 sui teleschermi di Canale 5 a causa della differenza di emissione con gli Usa, Taylor non apparirà contenta del riavvicinamento tra Thomas e Hope, dopo aver appreso degli ultimi eventi avvenuti a Roma.

La dottoressa infatti crederà che suo figlio possa tornare ad essere ossessionato dalla figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), adesso che è ufficialmente single in seguito al divorzio da Liam.

Sheila riceve una sorpresa in carcere

Sheila (Kimberlin Brown), intanto, continuerà a rimanere dietro alle sbarre per i suoi crimini come la sparatoria avvenuta nel vicolo vicino ad Il Giardino dove ha ferito suo figlio Finn e sua nuora Steffy.

Una detenzione che avrà le ore contante.

La criminale infatti riceverà una piacevole sorpresa in prigione. La donna potrebbe ricevere la visita di Deacon Sharpe, con il quale aveva instaurato un forte rapporto oppure un aggiornamento legale sulla sua condanna. Fatto sta che Sheila dimostrerà di avere nove vite, tanto che la vita di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e suo marito Finn (Tanner Novlan) potrebbe essere nuovamente in serio pericolo.