Oggi, mercoledì 19 luglio, Belen Rodriguez è tornata al centro del Gossip per la sua vita sentimentale. Dopo anni d'assenza, l'argentina è nuovamente in copertina con quello che dovrebbe essere il suo ultimo fidanzato, ovvero l'uomo che ha preso il posto di Stefano De Martino. I paparazzi hanno beccato la showgirl ed Elio Lorenzoni al party di Ignazio Moser: secondo i presenti, i due si sarebbero scambiati tenerezze e la complicità era palbabile.

Aggiornamenti sul privato di Belen

La pagina Instagram del settimanale Chi ha anticipato la copertina che è stata pubblicata il 19 luglio: sui social network, infatti, l'altra sera sono apparse le prime foto di Belen in compagnia di quello che dovrebbe essere il suo ultimo flirt.

Da giorni in rete non si parla d'altro che dell'inaspettato addio tra Rodriguez e De Martino, pare causato da un avvicinamento di lei ad un altro uomo: l'imprenditore Elio Lorenzoni.

Secondo recenti indiscrezioni, inoltre, i due presunti neo piccioncini si conoscerebbero da anni, ovvero da prima che lei incontrasse Antonino Spinalbese e decidesse di mettere su famiglia con lui.

Risale ad un paio di settimane fa, invece, la prima apparizione pubblica di Stefano senza la fede al dito: al rientro da una vacanza con moglie e figli al mare, il napoletano si è presentato all'evento dei palinsesti Rai senza l'anello nuziale che aveva rimesso quando è tornato ufficialmente con la madre di Santiago.

Il racconto sul 'compagno' di Belen

Da quando si è sparsa la voce che avrebbe già un nuovo amore, Belen è stata criticata da quei fan che pensano dovrebbe imparare a stare da sola dopo anni vissuti tra matrimoni, relazioni importanti e flirt di poco conto.

Il 19 luglio, però, il settimanale Chi ha confermato le voci che hanno impazzato in rete nell'ultimo periodo: la bella Rodriguez avrebbe già voltato pagina accanto al bergamasco Lorenzoni.

"Ciao Stefano, ora bacia Elio", è questo il titolo che la rivista ha messo in copertina per commentare la prima paparazzata della presunta neo coppia alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

Stando al racconto che i giornalisti hanno fatto su Instagram, l'argentina si sarebbe presentata al party del cognato assieme all'imprenditore e lì si sarebbe lasciata andare a teneri atteggiamenti con lui.

Le segnalazioni che Deianira ha riportato nei giorni scorsi, contenevano anche gli screen di un video nel quale Belen ed Elio si tenevano per mano davanti a tutti, confermando che tra loro c'è già molta confidenza.

Il silenzio dell'ex di Belen

Da quando sono trapelate le prime chiacchiere sulla rottura con Stefano e sul conseguente avvicinamento ad Elio, Belen non si è ancora esposta né per confermarle né per smentirle.

La showgirl, sembra fare orecchie da mercante sull'argomento e preferisce usare i social network per mostrarsi con i figli o mentre è lavoro per il suo brand d'abbigliamento.

Per quanto riguarda De Martino, invece, non è dato sapere se anche lui ha già voltato pagina dopo la fine del rapporto con la moglie: a differenza di Rodriguez, infatti, il conduttore Rai riesce a schivare i paparazzi e a non finire in copertina con nuovi flirt, veri o presunti che siano.

Le foto che il settimanale Chi ha pubblicato il 19 luglio, dunque, confermano sicuramente una conoscenza tra l'argentina e l'imprenditore Lorenzoni, un legame che avrebbe radici nel passato e che i due avrebbero rispolverato solo ultimamente.

I fan si aspettano che Belen commenti in qualche modo questi nuovi gossip, anche a tutela dei figli e in risposta a chi pensa che sia volata tra le braccia di un altro uomo pochi giorni dopo essere stata in vacanza con il marito.