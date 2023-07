Non accennano a placarsi le chiacchiere sull'ormai ex coppia d'oro del Gossip nostrano: Belen e Stefano si sono lasciati un'altra volta e lei starebbe già frequentando un altro uomo. Le segnalazioni che stanno arrivando a Deianira Marzano in questi giorni, sostengono che De Martino starebbe reagendo male alla rottura e ce l'avrebbe anche con tutti i Rodriguez al completo. La sorella Adelaide, intanto, ha smesso di seguire l'argentina su Instagram, confermando indirettamente la spaccatura tra le due famiglie.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono ormai diventati all'ordine del giorno i gossip e i retroscena sull'ennesima rottura tra Belen e Stefano: dopo circa un anno e mezzo insieme, i due si sono lasciati e pare che stavolta sia stata la soubrette a prendere la decisione definitiva.

Dopo che il settimanale Chi ha mostrato le prime foto dell'argentina in compagnia di Elio Lorenzoni (l'imprenditore con il quale farebbe coppia dall'inizio di luglio), in tanti si sono chiesti come ha reagito De Martino a tutte queste novità.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano giovedì 20, ad esempio, fa sapere che il conduttore Rai non si aspettava tutto quello che è successo e anche per questo motivo ha scelto di ripartire per un altro weekend lontano da chiacchiere e paparazzi.

Dando un'occhiata alle Stories che il napoletano ha pubblicato nelle ultime 24 ore, si apprende che è a Disneyland (quindi fuori dall'Italia per la seconda volta nel giro di poche settimane) probabilmente in compagnia del piccolo Santiago.

Il parere dei fan sulle scelte di Belen

"Stefano l'ha presa male, si sente tradito anche dalla famiglia di Belen", si legge nel messaggio che Deianira ha condiviso su Instagram il 20 luglio per aggiornare i curiosi su uno dei gossip più "roventi" dell'estate 2023.

All'autore della segnalazione che ha fatto notare che tutti i protagonisti di questa storia si seguono ancora sui social network nonostante gli ultimi accadimenti (i Rodriguez seguono De Martino e viceversa), l'influencer Marzano ha risposto che al momento questo è l'ultimo dei problemi del presentatore.

Una persona vicinissima al napoletano, però, di recente ha preso le distanze dalla showgirl argentina togliendole il "segui" e cancellando alcune foto dal suo profilo nelle quali compariva: si tratta di Adelaide, la sorella minore di Stefano ed ex cognata di Belen.

Il silenzio dell'ex marito di Belen

Stando a queste ultime indiscrezioni, dunque, tutti i De Martino si sentirebbero traditi da Belen e dalle sue recenti decisioni private, in primis da quella di interrompere il matrimonio e iniziare una frequentazione con un altro uomo.

Da quando è esploso il gossip sul suo presunto flirt con Elio Lorenzoni, inoltre, pare che l'argentina si sia trasferita nella suite di un lussuoso albergo nel centro di Milano: per evitare i paparazzi che sono appostati sotto casa sua da giorni, la conduttrice avrebbe deciso di "traslocare" temporaneamente in una camera d'hotel, la stessa nella quale avverrebbero i segretissimi incontri con l'imprenditore bresciano.

Stefano, invece, ha lasciato l'Italia e per ora non ha commentato in nessun modo gli ultimi rumor, anche se insistenti voci sostengono che non starebbe affatto bene e che stavolta non si aspettava che la moglie gli voltasse le spalle da un giorno all'altro.

Il presentatore Rai, inoltre, non avrebbe gradito la scelta della famiglia Rodriguez di ospitare Lorenzoni alla festa di compleanno di Ignazio Moser: questo gesto confermerebbe l'apprezzamento di ex suoceri e cognati per il nuovo fidanzato di Belen.