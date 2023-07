Kerem Alışık è l'interprete di Ali Rahmet Fekeli nella serie Terra amara. Ha preso parte alla produzione per tutte e quattro le stagioni (per 101 episodi), senza però giungere al finale di serie. La sua presenza sul set, alcune volte, ha creato anche dei pettegolezzi: pare che a causa sua un altro membro del cast abbia deciso di lasciare la serie e in più avrebbe avuto una liaison con una collega.

Quanti anni ha Kerem Alışık? Carta d’identità

Nome e cognome: Kerem Alışık

Luogo di nascita: Istanbul

Data di nascita: 5 giugno 1960

Età: 63 anni

Peso: 80 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Professione: attore

Segno zodiacale: Gemelli

A quando risale l'esordio in tv di Kerem Alışık?

Kerem Alışık è figlio d'arte, infatti anche il padre Sadri e la madre Çolpan İlhan erano attori.

Inizia a recitare nel 1995 nella serie Fırtınalar. Dedica gran parte della sua carriera anche al teatro e debutta per la prima volta su un palcoscenico con l'opera Tiyatro Kedi.

Non trascorre la sua vita d'attore solamente davanti a una telecamera o sopra un palco, dal 2005 insegna recitazione presso il centro culturale fondato da lui e la madre, e dedicato al padre Sadrim deceduto nel 1995. È anche uno scrittore di poesie e ha pubblicato diversi libri.

Arriva nel cast di Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) nel 2018, dove interpreta il ruolo di Ali Rahmet Fekeli.

Chi è la moglie di Kerem Alışık?

Dal 1998 al 1992 Kerem Alışık è stato sposato con Sibel Turnagöl. Dalla loro unione nel 1988 nasce il loro unico figlio Sadri.

Dal 2008 al 2016, invece, ha avuto una storia d'amore con l'attrice Songül Öden. Durante le riprese di Terra amara, secondo alcuni rumor, avrebbe avuto una storia d'amore con Hilal Altınbilek, l'interprete di Züleyha. Pare che i due siano anche andati a convivere insieme, ma ai tempi questa indiscrezione è stata smentita da Kerem Alışık sui social: "Siamo due buoni amici che vanno d'accordo dentro e fuori il set, tutto qui".

Chi è Fekeli, il personaggio interpretato da Kerem Alışık in Terra amara

La vita di Fekeli è stata abbastanza travagliata. In giovane età viene accusato di aver ucciso Adnan Yaman, il marito di Hünkar, così trascorre venti anni in carcere. Dopo questo arco di tempo viene a galla che è innocente, così esce dalla prigione, ma non ha più nessuno: durante la detenzione perde moglie e due figli in un incidente stradale.

Durante il periodo in carcere, però, conosce Yilmaz e quando entrambi vengono scarcerati lo accoglie a casa come un figlio. Lo prende sotto la sua ala protettrice e lo fa diventare un importante imprenditore. Non accoglie solo lui, ma anche la moglie di Yilmaz, Müjgan.

Nel suo cammino ritrova anche Hünkar, il suo amore di gioventù, che non ha potuto sposare perché il padre di lei glielo ha impedito. Vivono una relazione segreta fatta di alti e bassi, fino a quando Fekeli la chiede in moglie, ma il giorno seguente Hünkar viene uccisa da Behice e il sogno d'amore va in frantumi.

Affronta tanti lutti: oltre a quello di Hünkar, anche quello legato alla morte di Yilmaz e Müjgan. Si avvicina sempre di più alla famiglia Yaman e soprattutto a Züleyha, quando quest'ultima resta vedova di Demir e si imbatte in Mehmet.

Fekeli scopre che l'uomo è un malvivente ricercato dalla polizia e che in realtà si chiama Hakan. Non riesce, però, a dirlo a Züleyha, perché Abdülkadir, partner in affari di Hakan, lo fa uccidere con un'iniezione letale.

Perché in Terra amara Kerem Alışık è uscito di scena?

Pare che Kerem Alışık sia uscito di scena anticipatamente per partecipare a un nuovo progetto, il film 49. Negli anni di produzione di Terra amara, però, pare che l'attore abbia avuto dei dissidi con Murat Ünalmış, colui che interpreta il ruolo di Demir. Avrebbero discusso per delle questioni legate a una scena e secondo i rumor Kerem Alışık avrebbe insultato davanti a tutti Murat Ünalmış, per questo motivo quest'ultimo avrebbe abbandonato la serie.