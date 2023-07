Si è rivelata fondata l'indiscrezione di Alessandro Rosica sulla coppia del GF Vip 7 formata da Daniele e Oriana: nella notte tra il 2 e il 3 luglio, infatti, i due si sono lasciati. Con un paio di messaggi postati su Twitter pochi minuti fa, Dal Moro ha annunciato che la relazione con l'influencer venezuelana è finita e che non ci sono possibilità per l'ennesimo ritorno di fiamma. I ragazzi sono stati anche ripresi da alcuni curiosi mentre discutevano in Sardegna domenica scorsa, una lite che avrebbe portato all'addio definitivo.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Daniele e Oriana del GF Vip hanno litigato e si sono bloccati sui social network: è questo il Gossip che ha lanciato Alessandro Rosica la mattina del 3 luglio tramite il suo profilo Instagram.

A conferma della fondatezza di questa indiscrezione, c'è un video che molti siti hanno riportato nel quale si vedono i due piccioncini discutere animatamente in Sardegna, un battibecco avvenuto davanti a tutti ma per motivi che ancora non si conoscono.

Il primo ad esporsi su questa vicenda che in poche ore ha fatto il giro della rete, è stato Dal Moro con un paio di messaggi postati sul suo account Twitter.

Nell'informare i fan di essere pronto a ripartire per festeggiare il suo compleanno, il veneto ha spiegato: "Non tartassatemi tutto il giorno con messaggi su Oriana, anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò farlo domani".

La frecciatina alla protagonista del GF Vip

In merito al gossip che ha lanciato Rosica sull'aver bloccato Oriana su Instagram subito dopo la lite dell'altra sera, Daniele ha precisato: "Risparmiatevi questi messaggi che non servono a nulla".

"Io non blocco mai nessuno, anche per non far sapere i fatti miei. Dite di conoscermi, ma alla fine non avete capito niente di me", ha sbottato il veneto su Twitter la mattina del 3 luglio.

Rivolgendosi direttamente ai tantissimi fan della coppia che è stata ribattezzata "Oriele", Dal Moro ha concluso: "Tra noi è finita e non c'è nessun margine di ritorno".

I concorrenti della settima edizione del GF Vip, dunque, si sono detti addio un'altra volta a distanza di un mese dalla prima mediatica rottura. Il ragazzo è apparso piuttosto convinto nell'affermare che la relazione nata nella casa più spiata d'Italia è già un capitolo chiuso e che Marzoli non potrà fare nulla per recuperare come ha fatto nel recente passato.

Il silenzio dell'influencer del GF Vip 7

Sono passate poche settimane da quando Oriana e Daniele hanno dato vita ad un siparietto social che ha intrattenuto far e curiosi per giorni: i due concorrenti del GF Vip, infatti, a giugno si sono lasciati e poi attaccati quotidianamente su Twitter o su Instagram.

Il botta e risposta tra gli "Oriele" ha impazzato su siti e riviste per un bel po' di tempo, precisamente fino a quando il settimanale Chi non ha ufficializzato il ritorno di fiamma con un servizio fotografico e un'intervista esclusiva alla coppia.

In quell'occasione, infatti, Marzoli ha raccontato di essere stata lei a fare il primo passo verso la pace presentandosi a sorpresa a Verona sotto casa del fidanzato.

La tregua tra i due, però, è durata pochissimo ed oggi, lunedì 3 luglio, si torna a parlare di rottura definitiva e di un litigio furioso in vacanza.

Dal Moro, in particolare, si dice convinto di non voler avere più nulla a che fare con l'influencer venezuelana che ha conosciuto tra le mura di Cinecittà e alla quale è stato legato per un paio di mesi tra molti alti e bassi.

I sostenitori della coppia sperano che questo allontanamento sia solo provvisorio e che i loro beniamini possano ritrovarsi al più presto, cosa che è già accaduta diverse volte in passato.