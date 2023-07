Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 10 al 14 luglio 2023 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lara, la quale si ritroverà a rischiare grosso e finire nei guai in merito al caso di Ida.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, in questi nuovi appuntamenti, preferirà tacere su quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti di Rossella, dopo l'intenso bacio che c'è stato tra di loro.

Nunzio tace su Ross: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 14 luglio 2023, rivelano che Nunzio e Rossella appariranno particolarmente scossi dopo il nuovo momento di intimità che li ha visti protagonisti.

I due giovani ragazzi non riusciranno a fare finta di niente anche se, nonostante quel bacio, non avranno ancora la forza di uscire allo scoperto.

Nunzio, ad esempio, preferirà tacere su quelli che sono i reali sentimenti che prova nei confronti della dottoressa: al momento, quindi, non uscirà allo scoperto e non svelerà quello che prova nei confronti della giovane Graziani.

Eugenio e Viola ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

Spazio anche alle vicende di Viola che, in questi nuovi episodi della soap opera, sentirà il bisogno di far chiarezza su quelli che sono i reali sentimenti che prova nei confronti di Eugenio.

Per questo motivo, quindi, Viola deciderà di parlare apertamente con Raffaele, al quale svelerà che il suo matrimonio sembra essere diventata una semplice "routine" quotidiana.

La figlia di Ornella, quindi, svelerà apertamente che desidera altro nella sua vita e si dirà ormai pronta a voler mettere un punto definitivo alla sua relazione con Eugenio.

Lara rischia grosso con Ida: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nell'access prime time di Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lara.

Le bugie che la donna ha messo in piedi fino a questo momento, legate anche al licenziamento di Silvana, rischiano di saltare clamorosamente, complice anche il grande affetto di Ida nei confronti del piccolo Tommaso.

Questa volta, quindi, Lara si ritroverà a dover studiare bene le sue mosse e i passi da fare, dato che la situazione potrebbe clamorosamente sfuggirle di mano.

Roberto Ferri sospetta su Ida: anticipazioni Upas nuove puntate

Lo stesso Roberto, infatti, inizierà ad avere dei sospetti sul comportamento assunto da Ida nelle vesti di baby-sitter e chiederà spiegazioni alla sua ex compagna.

Questa volta, infatti, Ferri desidera andare fino in fondo e tenendo conto che si parla del suo amato Tommaso, c'è da scommettere che non si farà alcun tipo di esitazione a vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Come si evolverà la situazione per la Martinelli? Arriverà il momento della resa dei conti finale? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi previsti per questa estate in prima visione assoluta su Rai 3.