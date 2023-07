Il Grande Fratello Vip 8 aprirà i battenti a settembre, e la squadra capitanata da Alfonso Signorini sta lavorando sodo per questo appuntamento. Dopo la notizia di un possibile ritorno di Katia Ricciarelli come opinionista, sul web alcuni utenti sono stati piuttosto critici. A detta di molti, la cantante lirica non meriterebbe quel ruolo a causa delle numerose cadute di stile all'interno della casa di Cinecittà.

L'indiscrezione di Giuseppe Candela

Domenica 2 luglio, il giornalista Giuseppe Candela ha pubblicato un tweet in anteprima sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip 8: "Voice turn over.

Fuori Orietta Berti (direzione Io canto), in pole position per quella poltrone una ex concorrente: Katia Ricciarelli".

A tal proposito, il giornalista di Dagospia si è domandato se ci fosse un'alternativa migliore.

La reazione di alcuni utenti del web

La possibilità di vedere Katia Ricciarelli come opinionista del Grande Fratello Vip 8 ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti del web. In particolare, su Twitter è scoppiata una vera e propria polemica: "È inguardabile Katia". Un altro utente ha affermato: "Se questa dev'essere la nuova rivoluzione Mediaset, auguroni". Il giornalista Francesco Canino ha affermato: "Katia Ricciarelli opinionista: la stessa che di un concorrente disse 'è normale o gay?', diede della 'femminuccia' per una camicia colorata, definì Miriana Trevisan 'donna di facili costumi', mentre a una delle sorelle Selassié urlò 'vai a studiare al tuo paese'.

La classe".

Tra i vari commenti, c'è chi ha sostenuto che la cantante lirica potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista per via della forte amicizia con Alfonso Signorini. Infine, c'è anche chi, pur d'accordo sul fatto di mettere opinionisti "meno giovani", tra tutti i nomi ritiene che Ricciarelli non meriti quel ruolo, poiché come concorrente ha avuto molte cadute di stile.

Paola Barale in pole position per sostituire Sonia Bruganelli

Dopo l'addio di Orietta Berti (l'artista dovrebbe essere uno dei giudici di Io canto), c'è anche quello di Sonia Bruganelli. Stando ad alcune indiscrezioni, il ruolo di opinionista, insieme a Katia Ricciarelli, potrebbe essere ricoperto da Paola Barale.

In merito a quest'ultima, sui social sembrano esserci dei commenti piuttosto positivi: "Ottimo, la vedrei molto bene Barale in quel ruolo".

Un altro utente si è detto felice di rivedere sul piccolo schermo la nota conduttrice. Un utente ha detto di immaginare già le discussioni che potrebbero scaturire tra Ricciarelli e Barale. Tra i vari commenti, la maggior parte si sono detti soddisfatti se fosse vera la notizia dell'arrivo di Paola Barale.